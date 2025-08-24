Augmentation du trafic militaire sur les autoroutes 401 et 417

DÉFENSE NATIONALE

Les résidents de l’Est de l’Ontario pourraient observer une hausse de la circulation militaire sur les routes, notamment les autoroutes 401 et 417, les 15 et 16 août, puis de nouveau les 23 et 24 août 2025.

Environ 1 500 réservistes de l’Armée canadienne participeront à des convois de transport entre Toronto, Ottawa et Petawawa dans le cadre de l’exercice STALWART GUARDIAN. Les convois comprendront des véhicules militaires et des autobus nolisés, avec des arrêts planifiés pour le ravitaillement, l’entretien et le repos.

L’exercice STALWART GUARDIAN se déroule à la Garnison Petawawa du 13 au 24 août et inclut des unités d’infanterie, de blindés, d’artillerie et des transmissions provenant du nord, du centre et de l’est de l’Ontario.

Aucune arme ni munition ne sera transportée lors des arrêts publics. Les Forces armées canadiennes assurent que toutes les mesures sont prises pour réduire les inconvénients. Le public est invité à faire preuve de prudence près des véhicules militaires et remercié pour sa coopération.