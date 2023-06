Céline Baillargeon-Tardif, récipiendaire du Prix Boréal leadership.

Cornwall, le 7 juin 2023 – La Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada est enchantée de présenter les trois lauréats des Prix Boréal 2023, récompenses honorifiques attribuées à des individus ou des organisations qui se sont distinguées par leur engagement envers la promotion et le développement de la francophonie et de la langue française.

Mme Céline Baillargeon-Tardif, une leader hors pair, a été honorée du Prix Boréal leadership pour son rôle déterminant dans le développement de la francophonie dans la région de Stormont, Dundas et Glengarry. Au cours de sa carrière, Mme Baillargeon-Tardif a été membre de plusieurs conseils d’administration et a assumé le rôle de directrice générale de nombreuses organisations communautaires, notamment l’ACFO Stormont-Dundas-Glengarry depuis 2014.

Céline a consacré sa vie professionnelle à la cause de la francophonie. Elle a su rassembler plus de 100 partenaires issus des milieux privé, social et institutionnel pour soutenir une variété d’initiatives sociales, récréatives, communautaires et économiques destinées à différentes tranches de la population, y compris les jeunes, les femmes, les familles et les personnes marginalisées, ainsi qu’à l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants dans la région.

La mission que s’est donnée Céline est la promotion et la défense de la francophonie à travers des projets ayant un impact significatif. Elle a développé un grand nombre d’activités d’envergure pour la communauté francophone diversifiée de Stormont, Dundas et Glengarry. De plus, elle a démontré sa capacité à mettre en place des projets qui assurent la création de nouvelles opportunités pour nos générations futures.

« Nous sommes tous très fièrs de cette reconnaissance. Céline est une force vive de la communauté. Avenante et engagée, elle continue de menée des initiatives édifiantes pour la francophonie d’aujourd’hui et de demain. » partage la présidente de l’ACFO SDG, Denise Dumais.

Tous s’entendent que Céline est une source d’inspiration et une force de mobilisation qui va au-delà des frontières,

persuadée que l’intérêt commun permet d’étendre la plateforme francophone et d’assurer une place prépondérante à la francophonie au coeur de l’évolution de nos communautés.