Comité 73 annonce sa nouvelle direction

Le conseil exécutif se compose de : Austin Nelson à titre de président et porte-parole, Méya Cheffer comme secrétaire, Frédéric Dumoulin à la vice-présidence des opérations, et Xavier Léger à la vice-présidence des affaires francophones.

” C’est un honneur pour moi d’assumer ce rôle et de continuer à porter la voix des élèves. Ensemble, nous allons poursuivre notre lutte pour une école digne du 21e siècle, qui reflète la vitalité et la fierté de notre francophonie “, a affirmé Austin Nelson, président du Comité 73.

L’organisme a également tenu à remercier chaleureusement Jacob Pilon, président sortant, pour son leadership et son engagement exemplaire depuis la création du Comité 73. ” Je quitte la présidence avec une grande fierté et une immense confiance en l’équipe qui prend la relève. Le nouveau conseil exécutif saura, j’en suis certain, porter cette cause avec la même passion et le même engagement, afin d’obtenir enfin une école équitable pour notre communauté “, a déclaré Pilon.

Pour plus d’informations, visitez le site web comite73.ca.