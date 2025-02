Comment combattre le stress?

Le stress est un sujet dont nous parlons tous, car nous en sommes tous affectés. Le stress provient à la fois des bonnes et des mauvaises choses qui nous arrivent. En fait, le stress est utile pour nous maintenir en vie. Il peut nous motiver à nous concentrer sur une tâche, à agir, à résoudre un problème ou même à nous protéger d’un danger. Cependant, le stress peut parfois nous submerger et nous donner l’impression de ne pas être capable de résoudre le problème. Ignorer les effets du stress peut entraîner des problèmes de santé mentale. C’est pourquoi il est utile de connaître certaines stratégies pour nous aider à gérer le stress.

Il existe plusieurs symptômes que nous pouvons ressentir lorsque nous sommes stressés. En voici quelques-uns : essoufflement, transpiration, palpitations, anxiété, colère, irritabilité, frustration, difficulté à se concentrer, capacité réduite à prendre des décisions, recours à des moyens rapides pour faire face à la situation (fumer, consommer de l’alcool, manger), difficultés de sommeil, maux de tête et risque accru de tomber malade.

Que pouvons-nous donc faire pour réduire notre stress ?

Dans leur livre Burnout : The secret to solving the stress cycle, Dr. Emily Nagoski et Dr. Amelia Nagoski proposent d’excellentes stratégies, fondées sur la science, pour aider notre corps à retrouver un état de relaxation et à compléter le cycle du stress (nous complétons un cycle du stress lorsque notre corps apprend que nous sommes en sécurité après avoir affronté un danger). Voici les stratégies qu’elles proposent :

Soyez actif

Cela peut être la course, la danse, la natation, la marche rapide ou toute autre activité physique que vous aimez. Les Nagoski notent que l’exercice est ”votre première ligne d’attaque dans la bataille contre l’épuisement professionnel”. Elles suggèrent de viser 20 à 60 minutes d’exercice par jour.

Respirez

Les respirations profondes et lentes régulent la réponse au stress, surtout lorsque l’expiration est longue et lente. Un exercice de respiration simple consiste à inspirer en comptant lentement jusqu’à cinq, à retenir cette respiration pendant cinq secondes, puis à expirer en comptant lentement jusqu’à dix, et à faire une pause en comptant encore jusqu’à cinq. Vous pouvez le faire trois fois. Remarquez comment vous vous sentez après.

Parlez aux personnes que vous aimez

Une connexion plus profonde avec une personne aimée qui vous aime, vous respecte, vous fait confiance et avec qui vous ressentez la même chose, peut être très utile. Un long câlin chaleureux, dans un contexte de sécurité et de confiance, peut également aider votre corps à se sentir moins stressé.

Riez

Selon les Nagoski, rire avec quelqu’un “et même simplement se remémorer les moments où nous avons ri ensemble augmente le niveau de satisfaction de la relation”. De plus, la neuroscientifique Sophie Scott affirme que lorsque nous rions, cela contribue à maintenir les liens sociaux et à réguler les émotions.

Pleurez

Avez-vous déjà fait l’expérience de traverser un moment très stressant, d’aller dans votre chambre et de fondre en larmes pendant dix minutes ? Puis, vous essuyez vos larmes et votre nez, prenez une longue inspiration et vous vous sentez soulagé de la pression ressentie qui vous a fait pleurer ? La situation à l’origine de votre stress n’a peut-être pas changé, mais votre corps se sent plus en sécurité.

Pratiquez des activités créatives

Les activités créatives, telles que les arts sous toutes leurs formes (peinture, sculpture, musique, théâtre, poésie, tricot, etc.), peuvent apporter plus d’énergie, d’excitation et d’enthousiasme. Les arts créent un contexte qui permet et encourage l’expression de grandes émotions.

Enfin, lorsque vous êtes stressé, je vous suggère d’utiliser l’application gratuite de pleine conscience appelée Calm. Cette application propose des méditations guidées et peut vous enseigner une variété d’outils pour vous aider à rester centré tout au long de votre journée.

Sources :

www.cmha.ca

Emily Nagoski et Emilia Nagoski (2019). Burnout: The Secret to Unlocking the Stress Cycle. Ballantine Books.

AVEZ-VOUS BESOIN D’AIDE ?

Composez ou textez le 2-1-1 pour bénéficier d’un service gratuit et confidentiel qui met facilement les gens en contact avec les aides sociales et communautaires essentielles dont ils ont besoin.

Si vous pensez au suicide, composez le 9-8-8 , une ligne d’urgence pour la santé mentale et la prévention du suicide.

Les informations fournies ne remplacent pas les conseils d’un professionnel. Si vous avez besoin de conseils, veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié. Pour de plus amples informations ou si vous souhaitez accéder à nos services à l’ACSM, veuillez appeler le 1-800-493-8271 ou consulter notre site web à l’adresse www.cmha-east.on.ca.