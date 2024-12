Conseils pour gérer le stress du temps des Fêtes et protéger votre santé mentale

La magie des Fêtes. La plupart des gens ont l’impression qu’elle est réelle pour tous. Cependant, tout le monde est différent. De nombreuses personnes trouvent cette période de l’année énergisante, car elles aiment décorer, multiplient les occasions de socialiser avec leur famille et leurs amis, font des achats pour trouver les cadeaux parfaits et anticipent les célébrations à venir. D’un autre côté, il y a aussi des gens qui luttent pour leur bien-être mental et émotionnel pendant cette période de l’année, car ils essaient de gérer les émotions difficiles qui peuvent accompagner les célébrations, comme la dépression, l’anxiété de devoir tout faire à temps, l’envie, et même la peur et le désespoir, plutôt que la joie et la gaieté. En fait, 52 % des Canadiens font état de sentiments d’anxiété, de dépression et d’isolement pendant les fêtes de fin d’année.

Si vous trouvez le temps des Fêtes difficiles, la bonne nouvelle est qu’il existe des moyens de planifier et de protéger votre santé mentale pendant cette période. Voici quelques suggestions:

– Identifiez les éléments déclencheurs de vos fêtes. Les déclencheurs sont des personnes, des lieux et des choses qui vous rappellent des événements bouleversants tels que des souvenirs traumatisants, des relations familiales stressantes ou l’anniversaire de la perte d’un être cher. Lorsque vous connaissez vos déclencheurs, vous pouvez ajuster votre réactivité émotionnelle et mettre en place un plan pour réduire le stress associé à ces déclencheurs. Ce plan peut consister à s’adonner à des pratiques d’apaisement, comme prendre un bain chaud, passer du temps dans la nature, regarder une émission comique, pratiquer le yoga ou la méditation. Il s’agit d’activités saines qui sont bénéfiques pour votre santé mentale. En les planifiant et en les pratiquant davantage, vous aurez plus de patience, d’énergie et de bonheur pour faire face aux éléments déclencheurs des fêtes.

– Limitez les médias sociaux ou faites une pause. Vous passez peut-être beaucoup de temps à regarder ce que font les autres pendant les fêtes sur les médias sociaux. Cela pourrait vous faire croire que tout le monde passe du bon temps avec ses amis et sa famille alors que vous êtes le seul à vous ennuyer à la maison. En limitant les médias sociaux ou en y faisant des pauses, vous éviterez de vous engager dans un cycle d’auto-sabotage consistant à comparer votre situation et à éprouver du désespoir. Un moyen d’éviter cela est de fixer des limites fermes à l’utilisation des médias sociaux, ce qui peut être une étape essentielle pour protéger votre santé mentale et votre bien-être.

– Fixez des limites. Vous pouvez vous sentir obligé de plaire à tout le monde et de vous assurer que les autres s’amusent suffisamment, surtout si c’est vous qui organisez un rassemblement. Cette pression peut être très forte. Vous pouvez donc demander à d’autres personnes de vous aider et essayer de déléguer. Vous pouvez même demander à quelqu’un d’autre d’organiser le rassemblement cette année. Si vous savez que certains sujets peuvent créer des tensions, soyez aimable et clair sur les limites et les attentes. Établissez des règles sur les sujets à éviter dans les discussions ou prévoyez à l’avance un moment pour aborder les sujets difficiles.

– Limitez les choses qui ne sont pas bonnes pour votre santé mentale. Il peut être tentant de se laisser aller à de nombreuses choses, comme manger et boire trop, ou dépenser trop d’argent pour des cadeaux. Les excès peuvent nuire à votre bien-être. Soyez attentif aux choses qui vous plaisent à court terme, mais qui vous font souffrir à long terme. Identifiez et trouvez des moyens de limiter vos pièges personnels.

Si, malgré tous vos efforts, vous vous sentez submergé par des sentiments d’anxiété ou de tristesse, ou si vos sentiments négatifs sont persistants ou entravent votre vie quotidienne, demandez de l’aide en matière de santé mentale. Si vous êtes en difficulté, sachez qu’il y a de l’aide et de l’espoir. Prenez rendez-vous avec votre médecin ou parlez à un thérapeute si vous le pouvez, afin d’obtenir les outils dont vous avez besoin pour vous sentir mieux.

AVEZ-VOUS BESOIN D’AIDE ?

Composez ou textez le 2-1-1 pour bénéficier d’un service gratuit et confidentiel qui met facilement les gens en contact avec les aides sociales et communautaires essentielles dont ils ont besoin.

Si vous pensez au suicide, composez le 9-8-8 , une ligne d’urgence pour la santé mentale et la prévention du suicide.

Les informations fournies ne remplacent pas les conseils d’un professionnel. Si vous avez besoin de conseils, veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié. Pour de plus amples informations ou si vous souhaitez accéder à nos services à l’ACSM, veuillez appeler le 1-800-493-8271 ou consulter notre site web à l’adresse www.cmha-east.on.ca.