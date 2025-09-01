Cornwall Porte Ses Priorités à l’AMO

September 1, 2025 at 18 h 00 min
Reading time: 1 min
Comment count:
Cornwall Porte Ses Priorités à l’AMO
Délégation de Cornwall avec la ministre Kinga Surma à l'AMO 2024. (Photo : : Soumise)

SEAWAY NEWS

La Ville de Cornwall s’apprête à défendre ses priorités régionales lors de la conférence annuelle de l’Association des municipalités de l’Ontario (AMO), qui se tiendra cette semaine à Ottawa. L’événement réunira des leaders municipaux, des représentants provinciaux et d’importants acteurs pour discuter des enjeux pressants de la province.

La délégation de Cornwall prévoit de rencontrer plusieurs ministères, notamment le ministère des Transports, pour plaider en faveur d’un financement accru du transport en commun. La Ville soutiendra aussi la délégation de North Stormont dans sa demande d’améliorations de sécurité sur l’autoroute 138.

“La conférence annuelle de l’AMO nous donne l’occasion de nous connecter avec nos homologues et d’apprendre des meilleures pratiques. Mais, peut-être plus important encore, elle nous permet de rencontrer les ministres provinciaux et leurs assistants parlementaires afin de défendre nos enjeux et d’obtenir des subventions vitales”, a expliqué le maire Justin Towndale.

D’autres rencontres sont prévues avec l’Association médicale de l’Ontario pour discuter de la pénurie de médecins, ainsi qu’avec le ministre du Sport pour demander un soutien accru aux projets sportifs locaux.

“En travaillant de concert avec la Province, nous pouvons faire avancer des solutions concrètes pour notre communauté”, a déclaré Katherine Wells, directrice des communications.

Share this article

Suggested articles

Cornwall Living magazine celebrates local achievements
Local News

Cornwall Living magazine celebrates local achievements

Cornwall, Ontario - On May 9, the launch of the 2024 edition of Cornwall Living magazine took place at Schnitzels European Flavours.…

COVID-19 case identified in Alexandria
COVID-19 News

COVID-19 case identified in Alexandria

This story has been updated with additional information. ALEXANDRIA, Ontario - According to Ontario's Ministry of Health, one case of COVID-19 has been detected in Alexandria. The…

Cornwall reçoit 41 000$ pour renforcer sa préparation aux urgences
Cornwall Express

Cornwall reçoit 41 000$ pour renforcer sa préparation aux urgences

SEAWAY NEWS