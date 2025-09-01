Cornwall Porte Ses Priorités à l’AMO

SEAWAY NEWS

La Ville de Cornwall s’apprête à défendre ses priorités régionales lors de la conférence annuelle de l’Association des municipalités de l’Ontario (AMO), qui se tiendra cette semaine à Ottawa. L’événement réunira des leaders municipaux, des représentants provinciaux et d’importants acteurs pour discuter des enjeux pressants de la province.

La délégation de Cornwall prévoit de rencontrer plusieurs ministères, notamment le ministère des Transports, pour plaider en faveur d’un financement accru du transport en commun. La Ville soutiendra aussi la délégation de North Stormont dans sa demande d’améliorations de sécurité sur l’autoroute 138.

“La conférence annuelle de l’AMO nous donne l’occasion de nous connecter avec nos homologues et d’apprendre des meilleures pratiques. Mais, peut-être plus important encore, elle nous permet de rencontrer les ministres provinciaux et leurs assistants parlementaires afin de défendre nos enjeux et d’obtenir des subventions vitales”, a expliqué le maire Justin Towndale.

D’autres rencontres sont prévues avec l’Association médicale de l’Ontario pour discuter de la pénurie de médecins, ainsi qu’avec le ministre du Sport pour demander un soutien accru aux projets sportifs locaux.

“En travaillant de concert avec la Province, nous pouvons faire avancer des solutions concrètes pour notre communauté”, a déclaré Katherine Wells, directrice des communications.