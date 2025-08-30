Cornwall reçoit 41 000$ pour renforcer sa préparation aux urgences

SEAWAY NEWS

La Ville de Cornwall a reçu une subvention de 41 000$ dans le cadre du programme 2024-2025 de la Subvention pour les projets communautaires de protection civile (SPCPC), afin d’améliorer sa capacité à répondre aux situations d’urgence grâce à de nouveaux équipements technologiques.

L’annonce a été faite mercredi par Jill Dunlop, ministre de la Protection civile et de l’Intervention en cas d’urgence de l’Ontario, lors de sa visite à Cornwall. “Notre gouvernement est fier d’appuyer la Ville de Cornwall dans cette mission”, a-t-elle déclaré. “Les collectivités sont plus fortes lorsqu’elles ont la capacité de s’entraider en cas de catastrophe.”

La subvention a permis l’achat de deux drones, un DJI M30T et un DJI Mini 4, ainsi que la modernisation du véhicule de commandement mobile. Ces outils permettent une meilleure connaissance de la situation en temps réel lors d’incendies, d’intempéries ou d’incidents sur le fleuve. Du personnel suit actuellement une formation pour obtenir une certification avancée en aéronefs télépilotés.

“Lorsqu’une catastrophe frappe, la préparation sauve des vies”, a affirmé le député Nolan Quinn. Le maire Justin Towndale a souligné que cet investissement permettra à la Ville d’agir plus rapidement et efficacement, “ce qui nous permettra de gagner du temps et, surtout, de sauver des vies”.