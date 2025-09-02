CSDCEO obtient la certification EcoSchools à 100 %.

Seaway News

Porté par un engagement fort envers le développement durable et par la valorisation de l’esprit d’entrepreneuriat chez ses élèves, le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) se distingue en devenant l’un des rares conseils scolaires canadiens à obtenir la certification à 100 % dans le cadre du programme ÉcoÉcoles Canada.

Cette reconnaissance nationale souligne le travail concerté des élèves, du personnel scolaire et des membres de la communauté, qui ont posé des gestes concrets pour réduire leur empreinte écologique et promouvoir un avenir plus durable. Chacune des 32 écoles du CSDCEO a encouragé l’initiative et la créativité des élèves, qui ont imaginé et réalisé des projets innovants en faveur de l’environnement. Le sceau officiel “Certifié à 100 % – ÉcoÉcoles Canada 2025”, désormais attribué au CSDCEO, vient reconnaître la portée exceptionnelle de cet engagement collectif.

“Nos élèves sont de véritables agents de changement qui, par leur esprit d’initiative et leur engagement entrepreneurial, façonnent dès aujourd’hui le monde de demain. Ce succès est le fruit d’un travail collectif, d’une vision partagée et d’un engagement profond envers l’avenir de notre planète. Nous sommes fiers de leur offrir les outils, l’encadrement et l’inspiration nécessaires pour devenir des citoyennes et citoyens engagés.”, a déclaré Mme Lyne Racine, directrice de l’éducation et secrétaire.

Le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) est en croissance au niveau des inscriptions. Il assure l’éducation à plus de 11 000 élèves, répartis dans plusieurs centres de la petite enfance (garderies), 25 écoles élémentaires, 7 écoles secondaires et le Programme d’éducation aux adultes. Le CSDCEO offre des programmes pour la réussite de tous les élèves, un enseignement basé sur les valeurs catholiques, un français de qualité et un certificat de bilinguisme. Le CSDCEO est le plus grand réseau d’écoles de langue française dans les cinq comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell et aussi le plus grand employeur sur ce territoire. Le CSDCEO, c’est une tradition d’excellence !