Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) rappelle aux résidents de demeurer vigilants concernant les tiques à pattes noires car deux tiques positives à la maladie de Powassan ont récemment été détectées sur son territoire. Ce résultat est un rappel que les tiques sont actives jusque tard à l’automne. À ce jour, il n’y a eu aucun cas de maladie de Powassan chez les humains dans la région.

En plus du virus de Powassan, les tiques peuvent propager bien d’autres maladies telles que la maladie de Lyme, l’anaplasmose et la babésiose. Bien que la plupart des cas de maladie de Lyme, d’anaplasmose et de babésiose puissent être traités avec succès par des médicaments, il n’existe actuellement aucun traitement contre le virus qui cause la maladie de Powassan.

Bien qu’il soit rare de développer la maladie de Powassan à la suite de morsures de tique, la maladie peut être grave pour certains. La plupart des personnes qui sont infectées ne présentent pas de symptômes ou ceux-ci sont très légers et ressemblent à la grippe. Cependant, les symptômes peuvent inclure de la fièvre, des convulsions, des vomissements, une faiblesse, la confusion, des maux de tête et la perte de mémoire. Chez certains individus, la maladie de Powassan peut causer des problèmes graves tels qu’une encéphalite (inflammation du cerveau) ou une méningite (inflammation des membranes qui entourent le cerveau et la moëlle épinière).

“Il n’existe actuellement aucun traitement connu pour la maladie de Powassan, » dit le Dr Paul Roumeliotis, Médecin hygiéniste du BSEO. « Tout comme pour la maladie de Lyme et les autres maladies propagées par les tiques qui augmentent en Ontario, il est très important de prendre des précautions pour se protéger des morsures de tique. J’encourage tout le monde à consulter www.bseo.ca/tiques pour connaître les mesures de protection pour vous-même et vos proches. »

Prenez les mesures suivantes pour prévenir les morsures de tiques quand vous êtes à l’extérieur :

Portez des vêtements de couleur pâle. Les tiques sont plus faciles à voir.

Portez des chaussures fermées, des chaussettes, une chemise ou un chandail à manches longues et un pantalon long. Insérez votre chandail dans votre pantalon et votre pantalon dans vos chaussettes.

Utilisez sur les vêtements et la peau exposée un insectifuge qui contient du DEET ou de l’Icaridine (assurez-vous de lire et suivre les directives du manufacturier).

Marchez au centre des pistes ou des sentiers dégagés.

Veillez à ce que les enfants et les animaux de compagnie ne sortent pas du sentier.

Vérifiez vos vêtements et votre corps pour trouver les tiques en revenant de l’extérieur, surtout si vous étiez dans un secteur d’herbes hautes ou de buissons, où des tiques ont été recensées. Faites attention à l’aine, au nombril, aux dessous de bras, au cuir chevelu et derrière les oreilles et les genoux.

Passez sous la douche le plus tôt possible en entrant de l’extérieur pour trouver et laver les tiques sur vous qui ne se sont pas encore attachées.

Les tiques aiment les milieux humides. Avant de laver les vêtements de l’extérieur, mettez-les à la sécheuse à chaleur élevée pendant au moins 10 minutes pour tuer les tiques qui pourraient s’y trouver.

Malgré des précautions, il est quand même possible de se faire mordre par une tique. Les résidents devraient contacter leur médecin ou leur pharmacien s’ils trouvent une tique attachée à leur peau depuis au moins 24 heures, ou s’ils développent des symptômes pseudo-grippaux ou une éruption cutanée inhabituelle dans les jours ou les semaines suivant une piqûre de tique.

Les tiques sont plus actives au printemps et en été, mais peuvent être trouvées à tout moment de l’année lorsque la température est au-dessus du point de congélation, généralement dans les forêts, les herbes hautes et les buissons des zones rurales et urbaines. Il existe des mesures que vous pouvez prendre pour décourager la présence de tiques autour de votre maison et pour éloigner les tiques de vous, de votre famille et de vos animaux de compagnie.

Pour en savoir plus sur les moyens de vous protéger, vous et vos proches, contre les maladies propagées par les tiques et pour savoir quoi faire si vous avez été mordu par une tique, allez à www.bseo.ca/tiques.