Discours des élèves de l’Héritage

Discours d’adieux

Anita Bedi et Josée-Rae Labelle

Chers parents, familles, amis et proches, membres du personnel de L’Héritage, finissants et finissantes de l’année 2023-2024, nous sommes heureuses d’avoir l’honneur et le privilège de représenter nos collègues pour ce discours d’adieux. Je me présente, Anita Bedi, et je suis Josée-Rae Labelle. Ensemble, nous avons écrit quelques mots pour souligner notre passage à L’Héritage.

Cette journée est spéciale, elle nous permet de célébrer tous nos accomplissements. Nous souhaitons vous exprimer notre profonde gratitude pour chacun des moments vécus en votre compagnie. Nous sommes très fières des diplômés. Chacun d’entre nous possède des talents uniques et des compétences pour s’adapter à n’importe quel défi. Nous sommes remplies de grands rêves et d’espoir. Nous avons le potentiel de laisser notre empreinte personnelle et d’apporter des contributions importantes pour améliorer le monde qui nous entoure. Nous allons aussi remercier les personnes qui nous ont soutenus tout au long de ce parcours.

Si nous commençons au tout début, en 7e année. Nous sommes arrivées au pavillon. Enfin, nous avions des casiers ! Certains les ont décorés avec soin, tandis que d’autres ont décidé que c’est un bon endroit pour se cacher…. Maquettes, Flag football, ballon chasseur… Camp Tim Horton ! Camp Tim Horton ! Que de beaux souvenirs créés ! Nous avions tellement de plaisir que le directeur a dû prendre quelques minutes pendant sa fête pour nous rappeler les règles de base sur le haut-parleur de la cafétéria du Camp Tim Horton. Monsieur Marc, merci pour votre patience, votre gentillesse et surtout pour avoir contribué à faire de notre parcours scolaire une expérience inoubliable. Votre incroyable résilience et votre capacité à nous connaître personnellement depuis la maternelle ont contribué à maintenir notre cohorte soudée. Vous avez été un pilier pour nous tous, et nous vous en sommes profondément reconnaissants.

En 8e année, nous avons continué à profiter des activités amusantes à l’école jusqu’à l’arrivée d’un certain virus qui a un peu dévié les plans. Je me souviens du moment où un élève de la classe devait m’expliquer ce qui signifiait une “ quarantaine ” juste avant de partir pour le congé de mars. Les vacances semblaient sans limites… Mais le personnel enseignant s’est relevé les manches et a trouvé différentes façons de s’adapter à la situation de manière virtuelle. Nous vous remercions énormément pour tous vos efforts et pour votre soutien depuis le tout début de notre arrivée à L’Héritage. Mme Marie-Claude, Mme Kasia, Mme Mélanie, Mme Mélissa, M.Larbi et M. Alex, merci beaucoup ! En passant, je crois que nous sommes la seule cohorte à qui Mme Dominique n’a pas enseigné.

C’est aussi en 8e année que nous avons rencontré M. Érik, un animateur culturel qui a rendu notre parcours scolaire tellement positif et qui est le maître de cérémonie ce soir. Votre personnalité rayonnante, votre esprit et votre humour sont grandement appréciés par les élèves. Merci d’être un animateur drôle, un entraîneur de basketball dévoué et d’avoir offert un soutien essentiel au sein du gouvernement des élèves.

En 9e année, nous avons relevé le défi des classes en quadrimestre avec les pupitres à 2 mètres de distance, des masques, du gel désinfectant, des lunettes de protection ou des visières, des tables identifiées à la cafétéria… Malgré nos inquiétudes, nous étions pleins d’espoir. Nous avons rencontré Mme Kelly-Anne Bédard ! Étrange comment un jeu de “ bonhomme pendu ” c’est rapidement transformé en test surprise. Pour elle, nous serons toujours ces petits cocos. Nous vous remercions pour ces quatre années incroyables. Par votre intelligence, votre enthousiasme et votre humour, nous avons été privilégiés d’être vos élèves.

En 9e année, il y a aussi eu notre premier cours d’art avec Mme Crawford. Vous êtes une enseignante qui comprend vraiment les problèmes des adolescents et qui se connecte personnellement avec chaque élève, non seulement en tant que mentor IB, mais aussi en tant que mentor de vie qui se souciait réellement de notre bien-être et qui avait une solution pour chacun des problèmes. Nous vous remercions pour tout votre soutien, votre bienveillance et votre écoute…

En 10e année, nous avions encore certains règlements à cause de la pandémie, mais cela ne nous a pas arrêtés à sortir de notre zone de confort (quand on était à l’école bien sûr !). Disséquer une grenouille… quelle expérience ! Pour certains, cela a été un coup de foudre, pour d’autres, nous vous laissons l’imaginer. En 10e année, nous avons découvert Mme Baillie. Votre passion pour la grammaire, votre vocabulaire riche et votre accueil chaleureux pour tous et toutes les élèves ont tellement été appréciés. En passant, Mme Ballie, ne vous inquiétez pas, notre discours est dans un format injustifié. Et nous savons que si non, les mots vont être séparés par un océan d’espace ! (Ça, c’est une belle métaphore.)

Moment marquant de notre 10e année : le projet communautaire. Merci, Mme Lalancette, pour votre appui dans notre désir de créer un monde meilleur en nettoyant une rue à la fois, en organisant des levées de fonds ou des collectes d’item. Tous ces engagements nous ont appris à donner au suivant. Encore aujourd’hui, nous continuons de contribuer au bien-être de la communauté, et cela avec notre touche personnelle ou à notre propre façon.

En 11e année, c’est le début des grands choix et des grandes décisions… Certains se sont joints à la MHS et d’autres au Programme du diplôme de l’IB. Nous avions des plans et une vision à définir avant de commencer notre dernière année. En 11e année, plusieurs d’entre nous ont passé beaucoup de temps avec Mme Ménard. Nous avons même appris que ce n’est pas possible qu’une expérience ne “ marche pas ”. C’est plutôt des résultats inattendus, une leçon qui peut non seulement s’appliquer en sciences, mais aussi dans la vie. Ça, c’est une idée qu’on peut laisser fermenter ! Merci, Mme Ménard, pour votre positivité, votre passion, vos connaissances, votre résolution de problème et votre dévouement ! Nous l’avons tous apprécié.

Mme Ferron, nous avons appris à vous connaître en 11e année autant en musique qu’en psychologie. Merci pour votre honnêteté, votre ouverture et votre générosité avec toutes les informations que vous avez partagées avec nous. Merci aussi pour votre engagement envers les artistes de l’école ! Vos spectacles sont toujours splendides !

En 12e année, nous avons dû réfléchir à notre avenir et faire des choix. Nous n’avions pas atteint une fin, mais une intersection pour prendre un nouveau départ. Cette période est cruciale dans nos vies, car elle nous ouvre la porte vers les universités, les collèges ou la poursuite de nos rêves. Bien que parfois stressantes, nous avons eu le privilège d’être soutenues par nos parents et Mme Samis. Votre appui, votre écoute et votre patience sont grandement appréciés.

Notre 12e année a aussi été marquée par le retour de Mme Desnoyers. Nous sommes tellement heureux de vous avoir ici avec nous, votre sourire remplit les corridors. Mme Manel, quelle âme douce et aimable ! Merci pour toutes vos anecdotes mémorables sur sa vie en Tunisie. Merci d’avoir relevé le défi de nous préparer à des examens IB ! Vous êtes une véritable héroïne. Merci Mme Carole, Mme Érika et Mme Natalie, pour tous ces petits déjeuners préparés avec soin et pour votre douceur ! Quel bonheur d’avoir des “ grilled cheese ” tout chauds en débarquant des autobus ! Merci aux secrétaires, Mme Angelle et Mme Patricia, qui ont certainement des superpouvoirs avec toutes les multiples tâches qu’elles doivent accomplir. Merci aux concierges et plus particulièrement à M. Dumont qui nous accueille chaque matin et qui s’assure de nous offrir une école “ spick and span ”. Merci, Mme Haley, pour votre travail d’enquêteur ! Avec vous, le bien triomphe toujours et nous sommes présents à l’école ! Merci, Mme Lisa, pour votre accueil à la bibliothèque ! En passant, Mme Nadine, même si elle est en voyage, on pense encore à elle et on aime toujours avoir ses petites nouvelles italiennes.

Malgré les défis, nous avons réussi. Nous avons tous franchi la ligne d’arrivée.

Nos accomplissements sont incroyables. Nous félicitons les athlètes, ceux qui ont marqué des buts, fait des passes et apporté leur enthousiasme aux équipes. Nous tenons également à exprimer notre gratitude envers nos entraîneurs, dont M. Jarod (l’équipe de basketball) et Mme Jacinthe, pour votre leadership et votre dévouement envers nos équipes. Merci à Mme Emma qui nous a inspirés à nous dépasser en basketball !

Nous félicitons également les artistes, qu’ils soient écrivains, musiciens ou danseurs. Vous enrichissez notre école par votre créativité, vos passions et vos capacités à inspirer les autres par votre travail. Vos talents contribuent grandement à l’atmosphère vibrante et diversifiée dans nos couloirs.

Le programme de PAJO mérite une reconnaissance spéciale, car certains se sont engagés envers un apprentissage pratique et leur détermination à poursuivre leur voix dans les métiers spécialisés est admirable. Pour ceux qui se sont engagés dans des coops, vous avez eu des opportunités uniques pour combiner l’apprentissage en classe avec des compétences professionnelles. Merci à M. Langlois, M. Jesse et M. Paquette pour votre soutien et votre dévouement auprès de certains qui vivaient leur première expérience en milieu de travail !

Un grand merci à tous les élèves impliqués dans le GDE, ainsi qu’aux élèves et au personnel qui viennent aider lors des activités planifiées. Les journées thèmes, les ventes, les préparations de crêpes, les présentations et tout ce qui nous fait sortir de la salle de classe ne seraient pas possibles sans une grande collaboration de la part de tous ! Cette implication a rendu notre parcours scolaire plus dynamique. Merci à tout le personnel de L’Héritage pour votre dévouement et la générosité de votre temps ! Vous avez fait une différence dans nos vies.

On aimerait aussi féliciter tous les élèves qui ont choisi de s’inscrire au Programme du diplôme de l’IB ou à une certification. Le Baccalauréat International est une véritable montagne russe surtout en fin de session ou durant les examens. Vive les Gin-Gin ! Les leçons apprises, les découvertes sur soi, la diversité des perspectives, les liens créés et l’ouverture sur le monde changeront la vie de plusieurs d’entre nous. En choisissant de relever ce défi, nous avons démontré notre capacité à sortir de notre zone de confort et à acquérir de nouvelles compétences dans un environnement IB. Nous sommes certains que l’an prochain, nous allons réaliser les impacts de tous ces apprentissages. Une mention spéciale aux enseignants du diplôme, votre engagement envers notre réussite est visible et grandement apprécié.

Nous avons un dernier remerciement pour quelqu’un qui est toujours prêt à donner un coup de main, Mme Bernier, merci pour tout le travail que vous accomplissez en tant que directrice adjointe et responsable de l’IB. Merci aussi pour le soutien que vous offrez à chacun ! Cela est énormément apprécié par les élèves. Vous jouez un rôle crucial dans le fonctionnement de notre école et dans notre quotidien. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour nous !

Et que dire de notre maison Hanté et du local de 12e ! Wow ! Des rires, des larmes, des fous rires, nous avons toujours trouvé des solutions et décidé de collaborer surtout lors de la maison hantée. Merci à ceux qui étaient toujours là avec leurs encouragements gentils (mais répétitifs) que ce soit pour l’achat des billets du bal des finissants ou pour le ménage du local. En passant, notre local était une caverne magnifique avec ces petites lumières et les rideaux. (Nous devrions peut-être revenir au diner partage pour voir ce que les 12e de 2025 feront avec notre lieu préféré.)

Félicitations à tous et à toutes pour vos accomplissements remarquables et pour l’impact positif dans notre histoire de Dragon.

Notre année de 12e est vraiment unique, pensez-y ! Nous ne sommes que 22 diplômés… un peu moins que l’an dernier. Mais c’est justement cela qui rend notre année si spéciale, comme une famille ! Pour beaucoup d’entre nous, nous nous connaissons depuis la maternelle, d’autres depuis l’école élémentaire, et certains depuis le secondaire. Ce qui nous unit, c’est notre fort sens de gentillesse les uns envers les autres. Malgré les hauts et les bas, nous sommes tous ici aujourd’hui. Nous sommes les diplômés de L’Héritage 2024. Avec tout le talent, l’ambition et les belles qualités que chacun d’entre nous possède, nous sommes persuadés que chaque diplômé dans cette salle accomplira ses rêves et changera le monde.

Aujourd’hui L’Héritage, demain le monde.

Dragon un jour, Dragon toujours