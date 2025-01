Éclosion de COVID-19 à l’HGMH

January 8, 2025 at 15 h 21 min

January 8, 2025 at 15 h 21 min

L’Hôpital Glengarry Memorial (HGMH) d’Alexandria a déclaré une éclosion de COVID-19 dans son unité de patients hospitalisés.

“Dans le cadre de notre plan de gestion d’éclosion, des mesures supplémentaires ont été rétablies, notamment la restriction des visiteurs jusqu’à nouvel ordre afin de protéger nos patients vulnérables et notre personnel ainsi que le port du masque médicale dans toutes les unités de patients et les salles d’attente,” souligne l’HGMH.

“La présence d’une personne connue du patient pour le soutenir de différentes façons a une incidence positive sur sa santé. Ainsi, un partenaire de soins essentiels par patient sera parmis. Un partenaire de soins essentiels est une personne de soutien dont la présence est jugée essentielle à la sécurité et au bien-être d’un patient pendant son hospitalisation. La plupart du temps, il s’agit d’un membre de la famille ou d’un ami proche du patient. En désignant un partenaire de soins essentiels, le patient peut avoir accès à un soutien aussi sécuritaire que possible, de façon constante et équitable, malgré la restriction des visites. L’Hôpital reste ainsi fidèle à sa mission, qui consiste à fournir des soins exceptionnels à notre communauté.”