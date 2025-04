La Journée Éco est de retour pour la cinquième année et offre aux résidents de Cornwall une occasion unique d’explorer et d’adopter des pratiques durables.

L’événement aura lieu de 10 h à 14 h le samedi 12 avril au Complexe civique de Cornwall. Cet événement familial met l’accent sur la sensibilisation à la durabilité environnementale en offrant des activités et des expositions qui inspirent un mode de vie respectueux de l’environnement.

La Journée Éco est devenue un événement incontournable dans le cheminement de Cornwall vers un avenir plus vert. Elle rassemble tout le monde pour partager des connaissances, explorer des solutions écologiques et célébrer les mesures prises pour protéger notre environnement. Que vous vous intéressiez au jardinage durable, à la réduction des déchets ou à l’apprentissage des technologies vertes, tout le monde apprend quelque chose à la Journée Éco.

” La Journée Éco est une excellente occasion pour nous d’en apprendre davantage sur les petits changements que nous pouvons apporter pour vivre de façon un peu plus verte, a déclaré le maire Justin Towndale. Cet événement aide les gens de tous âges à comprendre qu’il n’en faut pas beaucoup pour avoir un impact positif sur l’environnement. Qu’il s’agisse d’apprendre à recycler, à jardiner ou à se déplacer de façon plus durable, tout le monde a l’occasion de participer et de s’amuser à la Journée Éco. ”

Les activités seront nombreuses. Vous trouverez entre autres des kiosques communautaires où des entreprises locales, des organismes environnementaux et des services de la Ville présenteront leurs initiatives de développement durable. Les visiteurs pourront ramasser du paillis et du compost gratuits (n’oubliez pas d’apporter vos propres contenants) et recycler leurs petits déchets électroniques dans une aire de dépôt désignée. L’événement comprendra également des concerts, des activités pour toute la famille et une table d’échange de semences pour encourager le jardinage local et la biodiversité. Vous pourrez monter à bord d’un autobus de transport en commun hybride, et l’on vous fournira des renseignements sur le transport durable, y compris la façon d’utiliser les supports à vélos des autobus de la Ville.

De plus, les gens sont encouragés à apporter leur vélo pour un contrôle de sécurité gratuit afin de s’assurer qu’ils sont prêts pour leurs déplacements durables. Les enfants pourront aussi rapporter chez eux des trousses de semences indigènes gratuites pour sensibiliser les gens à l’importance des pollinisateurs dans notre écosystème.

La Journée Éco 2025 offre un environnement amusant et interactif où les participants de tous âges peuvent découvrir des pratiques écologiques et explorer des façons de poser des gestes verts. Qu’il s’agisse de conseils de jardinage ou d’apprentissage sur le transport durable, vous y trouverez de nombreuses sources d’inspiration pour inciter les gens d’ici à passer à l’action.

La Journée Éco 2025 est organisée par le Service de l’environnement de la Ville de Cornwall en partenariat avec des organismes sans but lucratif et des entreprises locales. Pour en savoir plus sur l’événement, y compris la liste complète des exposants et des activités, visitez le site www.cornwall.ca/fr.