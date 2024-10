La saison de la grippe est là… Il est plus important que jamais de se faire vacciner contre la grippe!

En même temps qu’arrive l’automne et le temps plus frais, la saison de la grippe fait son apparition. Le vaccin antigrippal est la meilleure protection étant donné la sévérité accrue de la grippe et des autres maladies respiratoires au cours des dernières années. Il est plus important que jamais de se faire vacciner. Le vaccin antigrippal est disponible et recommandé à tous ceux qui ont 6 mois et plus.

« Les maladies respiratoires font leur ronde chaque année, mais la grippe pose un bien plus grand risque pour les jeunes enfants », dit le Dr Paul Roumeliotis, Médecin hygiéniste du Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO). « Je recommande fortement à tous les membres de votre ménage de se faire vacciner cet automne, surtout s’ils ont moins de 5 ans ou plus de 65. Le vaccin antigrippal peut vous permettre, ainsi qu’à vos proches, de rester en santé et de diminuer la pression sur notre système de santé déjà débordé. »

Les vaccins contre la grippe disponibles partout dans la région

Les vaccins contre la grippe sont disponibles à divers endroits dans les cinq comtés unis de l’Est et à Cornwall chez les fournisseurs de soins de santé, dans les centres de santé communautaire et dans les pharmacies participantes. Le BSEO offre aux enfants de 6 mois jusqu’à moins de 5 ans et aux membres de leur foyer, le vaccin contre la grippe sur rendez-vous. Visitez BSEO.ca pour savoir comment prendre rendez-vous.

Certains groupes de gens qui courent de plus grands risques de complications à cause de la grippe sont fortement encouragés à se faire vacciner. Parmi eux sont :

Les enfants de 6 mois à moins de 5 ans

Les gens de 65 ans et plus

Les personnes atteintes de maladies chroniques

Les personnes enceintes

Si vous vivez avec quelqu’un qui appartient à l’un des groupes ci-dessus ou si vous prenez soin de quelqu’un venant de ces groupes, ou si vous vous occupez de bébés de moins de 6 mois qui sont trop jeunes pour recevoir le vaccin, on vous recommande fortement de vous faire vacciner aussi. Cette étape simple aidera à vous protéger ainsi que ceux qui vous entourent.

Pour en savoir plus sur le vaccin antigrippal, visitez BSEO.ca ou appelez le BSEO au 613 933-1375 ou au 1 800 267-7120. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, YouTube et Instagram.