Cette année, la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales (SSMM) se déroule du 6 au 12 octobre. C’est la campagne nationale du Canada visant à accroître la sensibilisation aux maladies mentales et à la toxicomanie, réduire les stigmates qui y sont associés et souligner les expériences réelles des personnes touchées. Saviez-vous que la charge de morbidité liée à la maladie mentale et à la toxicomanie en Ontario est 1,5 fois supérieure à celle de tous les cancers réunis (Centre for Addiction and Mental Health)? Cette statistique montre qu’il est important de parler davantage des maladies mentales et de la toxicomanie, de réduire la stigmatisation dont elles font l’objet et de permettre à toutes les personnes affectées d’avoir accès à des services de santé mentale.

Afin de réduire cette stigmatisation, il est important d’être conscient des mythes qui prévalent encore aujourd’hui. L’article de ce mois-ci vise à présenter quelques mythes sur les maladies mentales et à vous équiper pour les réfuter.

Voici cinq mythes courants au sujet des maladies mentales.

Mythe no 1 : Les maladies mentales ne sont pas de vraies maladies.

Fait : Les maladies mentales ne sont pas juste des hauts et des bas réguliers de la vie. Elles créent de la détresse, ne disparaissent pas d’elles-mêmes et sont de véritables problèmes de santé qui se traitent avec efficacité. Tout comme on ne blâmerait pas quelqu’un qui souffre de diabète, on ne peut pas blâmer une personne qui a besoin d’aide et de support professionnel lorsqu’elle vit avec une maladie mentale.

Mythe no 2 : Les maladies mentales ne me toucheront jamais.

Fait : Nous serons tous touchés par les maladies mentales. La recherche estime qu’au moins un Canadien ou une Canadienne sur cinq aura une maladie mentale au cours de sa vie. Peut-être ne serez-vous pas une de ces personnes, mais il est très probable qu’un membre de votre famille, une connaissance, un collègue ou une collègue le sera.

Mythe no 3 : Les gens ne se rétablissent pas d’une maladie mentale.

Fait : Aujourd’hui, il existe de nombreux types différents de traitements, de services et de soutiens qui peuvent aider les personnes à se rétablir d’une maladie mentale. En fait, les personnes vivant avec une maladie mentale peuvent mener et mènent des vies productives et engagées. Si la maladie mentale dure longtemps, il est possible pour elles d’apprendre à gérer leurs symptômes afin d’atteindre leurs objectifs. Si une personne continue d’expérimenter de nombreuses difficultés, cela indique peut-être qu’il lui faut de l’aide ou une approche différente.

Mythe no 4 : Les personnes vivant avec une maladie mentale sont faibles et ne peuvent pas gérer le stress.

Fait : Le stress a une incidence sur le bien-être, mais cela est vrai pour tout le monde. Les personnes vivant avec une maladie mentale pourraient en fait mieux gérer le stress que les autres. Beaucoup acquièrent des compétences comme la gestion du stress et la résolution de problèmes qui leur permettent de faire face au stress avant qu’il nuise à leur bien-être. Prendre soin de soi-même et demander de l’aide quand on en a besoin sont des signes de force, et non de faiblesse.

Mythe no 5 : Les personnes vivant avec une maladie mentale ne peuvent pas travailler.

Fait : La maladie mentale ne rend pas les gens incapables de travailler. Bien que certaines personnes bénéficient de modifications au travail pour réaliser leurs objectifs, plusieurs travaillent en recevant peu de soutien de leur employeur. En fait, les lieux de travail comprennent de nombreuses personnes qui vivent avec une maladie mentale.

Enfin, rappelons-nous que ces mythes, et de nombreux autres, excluent les personnes vivant avec une maladie mentale de notre communauté et créent des obstacles à leur bien-être. Si nous voulons réduire l’incidence des maladies mentales autour de nous, il importe de connaître les faits et de commencer par revoir nos propres croyances et comportements.

