La Ville de Cornwall adopte son budget 2024 pour l’eau potable et les eaux usées.

VILLE DE CORNWALL

Au cours de sa réunion du 4 décembre 2023, le conseil municipal de Cornwall a adopté le budget de 2024 pour l’eau potable et les eaux usées et, avec lui, une augmentation budgétaire combinée de 11,66 % – ou 2 405 747 $ – par rapport au budget de 2023 pour l’eau potable et les eaux usées.

L’augmentation moyenne par ménage à Cornwall, pour le plus grand utilisateur d’eau, sera de 107,75 $, soit environ 25 cents par jour.

Malgré l’augmentation, le coût de l’eau et des eaux usées de la Ville de Cornwall – 864 $ – reste nettement inférieur à la moyenne ontarienne de 1 302 $.

À titre de comparaison, Thunder Bay et Belleville, deux villes dont la taille est à peu près équivalente à celle de Cornwall, ont actuellement des coûts moyens d’eau et d’eaux usées de 1 354 $ et de 1 405 $ respectivement.

” En tant que municipalité, il est nécessaire de protéger notre infrastructure vitale, a déclaré Michael Fawthrop, directeur général de l’infrastructure et des travaux municipaux de la ville de Cornwall. Les investissements approuvés sont conformes aux besoins locaux, aux plans financiers à long terme et aux stratégies de gestion des actifs, qui ont tous des objectifs similaires : protéger notre infrastructure vitale et continuer à fournir à nos résidents les services exceptionnels d’eau potable et d’égouts auxquels ils s’attendent dans la ville de Cornwall. “

Le budget de l’eau et des eaux usées englobe un large éventail de services – de l’usine de purification de l’eau et de l’usine de traitement des eaux usées, jusqu’aux égouts sanitaires et aux conduites d’eau principales.

La ville de Cornwall exploite de vastes réseaux pour les eaux usées, les systèmes pluviaux et l’eau potable. Cela comprend 214 kilomètres d’égouts sanitaires, 6 stations de pompage des eaux usées, 53 kilomètres d’égouts unitaires, 157 kilomètres d’égouts pluviaux et 274 kilomètres de conduites principales.

Les coûts de fonctionnement du budget 2024 pour l’eau et les eaux usées sont fixés à 23 millions de dollars, tandis que les investissements en capital pour ces services vitaux s’élèvent à 14,5 millions de dollars.

Les projets d’investissement prévus dans le budget 2024 pour l’eau et les eaux usées comprennent la réhabilitation et la croissance des conduites principales et la séparation des égouts à travers la ville, la réhabilitation des infrastructures souterraines sur l’avenue Victoria et sur une partie de la rue Adolphus, ainsi que l’installation d’égouts pluviaux sur l’avenue Riverdale, la rue Bedford, l’avenue Bergin, l’avenue Lauber, la rue Carleton et la rue Guy.

Le budget prévoit également une contribution de 500 000 dollars aux réserves pour une prise d’eau brute secondaire. La réalisation de ce projet devrait s’étaler sur dix ans. Cet investissement important contribuera à faire avancer la demande de financement de la Ville de Cornwall auprès des paliers supérieurs de gouvernement afin d’assurer une source d’eau potable à long terme pour l’usine de purification de l’eau de la Ville de Cornwall.

Grâce à l’investissement de cette année, la ville progresse vers la mise en oeuvre des compteurs d’eau afin de faire avancer nos objectifs de réduction de la consommation d’eau, de réduire l’impact et le coût de notre infrastructure, et d’aligner la facturation sur la consommation d’eau réelle de la propriété.

Le budget 2024 pour l’eau et les eaux usées peut être consulté en cliquant ici.