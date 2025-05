Le BSEO enquête sur deux cas confirmés de rougeole dans la région

Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) enquête actuellement sur deux cas confirmés de rougeole dans la région, les premiers depuis le début d’une éclosion dans la province l’automne dernier. Les deux cas, membres d’une même famille, ont contracté la rougeole lors d’un voyage à l’extérieur de la région du BSEO et sont présentement en isolement. L’une des personnes n’est pas vaccinée et le statut immunitaire de l’autre est inconnu.

À l’heure actuelle, le risque pour la population générale demeure faible. L’enquête du bureau de santé se poursuit et les personnes qui peuvent avoir été exposées à ces deux cas confirmés ont été contactées.

Si au cours de l’enquête, le bureau de santé identifie des sites possibles d’exposition pour lesquels nous n’arrivons pas à rejoindre directement les contacts potentiels, le BSEO fera part des renseignements au grand public.

« Je saisis cette occasion pour rappeler aux parents de s’assurer que les vaccins de routine de leurs enfants sont à jour, car les vaccins sont la meilleure défense contre la rougeole. Si vous ou votre enfant avez besoin de mettre à jour vos immunisations, contactez votre fournisseur de soins de santé pour recevoir les vaccins manquants », déclare le Dr Paul Roumeliotis, Médecin hygiéniste du BSEO. « Le vaccin contre la rougeole est sûr et efficace, et réduit de beaucoup les risques de contracter la rougeole et la ramener chez vous. »

Symptômes de la rougeole

La rougeole est une infection virale respiratoire hautement contagieuse causée par le virus de la rougeole. Les symptômes de la rougeole apparaissent généralement dans les 7 à 12 jours suivant l’exposition, mais peuvent prendre jusqu’à 21 jours dans certains cas. Les symptômes comprennent une fièvre forte, une toux, un écoulement nasal, des taches blanches dans la bouche et des yeux rouges et larmoyants qui peuvent être sensibles à la lumière. Quelques jours après les premiers symptômes, une éruption cutanée rouge apparaît sur le visage et s’étend aux bras et aux jambes. L’éruption dure généralement de 4 à 7 jours et les symptômes, de 1 à 2 semaines.

Bien que les premiers symptômes soient relativement légers dans la plupart des cas, les complications courantes comprennent les otites, la pneumonie et la diarrhée. Les complications les plus graves, bien que rares, comprennent l’insuffisance respiratoire, l’inflammation et le gonflement du cerveau, et la mort.

Si vous ou un proche développez des symptômes, appelez votre fournisseur de soins de santé pour l’informer que vous pourriez avoir récemment été exposé à la rougeole. Cela lui permettra de préparer votre visite et d’aider à protéger les autres. Si possible, portez un masque de qualité médicale lors du rendez-vous. Ces instructions s’appliquent à tous les établissements médicaux, y compris votre service d’urgence local.

Si vous n’avez pas de fournisseur de soins de santé, veuillez visiter Santé811 ou appeler le 8-1-1. Vous pouvez également rejoindre la Clinique de soins virtuels de la région de l’Est (ERVCC) à virtualcareontario.ca ou appeler le BSEO au 613-933-1375 ou au 1-800-267-7120, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30.

Vérification de votre carnet de vaccination

La rougeole est une maladie évitable par la vaccination. Vérifiez votre carnet de vaccination pour vous assurer que vous avez reçu des vaccins contre la rougeole. Le vaccin contre la rougeole peut apparaître dans votre dossier sous les noms « ROR », « RORV » ou « R ». Si vous avez signalé vos vaccins à votre bureau de santé, vous pouvez vérifier votre statut en ligne en allant à www.bseo.ca/monimmunisation.

En Ontario, les enfants reçoivent deux doses du vaccin contre la rougeole (ROR) dans le cadre du calendrier de vaccination systématique financé par la Province. La première leur est administrée le jour de leur premier anniversaire ou après, et la deuxième dose entre 4 et 6 ans.

Les personnes nées avant 1970 ont probablement eu la rougeole dans leur enfance et sont généralement considérées comme étant immunisées. Les personnes nées en 1970 ou après sont considérées comme pleinement protégées si elles ont reçu deux doses d’un vaccin contre la rougeole. Les personnes qui ne sont pas sûres de leur statut vaccinal sont encouragées à contacter leur fournisseur de soins.

Si vous ou votre enfant n’êtes pas à jour dans vos vaccins, veuillez contacter votre fournisseur de soins de santé pour recevoir les vaccins manquants. Les résidents qui n’en ont pas peuvent recevoir leurs vaccins de routine au BSEO.

Veuillez consulter les ressources suivantes pour en savoir plus :