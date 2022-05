Le BSEO lance une campagne de sensibilisation sur les tiques

Le 2 mai 2022

À l’approche de la saison des tiques, le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) met en garde les résidents face aux populations de tiques à pattes noires, qui peuvent transmettre la maladie de Lyme aux humains, qui augmentent dans les cinq comtés de l’Est. Il y a dans la région du BSEO des zones à risque connues où les tiques à pattes noires ont été identifiées et pourraient infecter les individus le cas échéant. Allez à www.bseo.ca/lyme pour consulter la carte des zones à risque de l’Ontario.

La maladie de Lyme est une maladie grave qui peut causer les symptômes suivants, habituellement dans les 3 à 30 jours après une morsure de tique :

• Fièvre

• Maux de tête

• Douleurs musculaires et articulaires

• Torticolis

• Perte d’appétit

• Fatigue

• Glandes enflées

• Éruption (mais bien des gens n’en font pas ou ne la voient pas)

Le risque de transmission de la maladie de Lyme d’une tique à un humain est très faible si l’insecte est attaché pendant moins de 24 heures, mais ce risque augmente si une tique infectée est attachée pendant plus de 24 heures. « Il est important de consulter votre fournisseur de soins de santé si vous pensez qu’une tique est restée attachée pendant plus de 24 heures ou si vous présentez des symptômes pseudo-grippaux ou une éruption cutanée qui grossit au cours des semaines suivant une morsure de tique », déclare le Dr Paul Roumeliotis, Médecin hygiéniste au BSEO. « Si l’infection de Lyme n’est pas constatée et traitée, les symptômes peuvent durer des mois à des années et inclure de graves problèmes de santé affectant le cœur, le système nerveux ou les articulations. » La plupart des cas de maladie de Lyme peuvent être traités avec succès avec des antibiotiques.

Les tiques sont plus actives au printemps et en été, mais peuvent être là à tout moment de l’année lorsque la température est au-dessus du point de congélation, généralement dans les bois, les herbes hautes et les buissons. Vous pouvez prendre des mesures pour décourager la présence de tiques autour de votre maison et pour éloigner les tiques de vous, de votre famille et de vos animaux de compagnie.

Pour plus d’informations sur la façon de vous protéger et de protéger vos proches contre les tiques et la maladie de Lyme, allez à www.bseo.ca/lyme