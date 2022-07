Le BSEO offre une quatrième dose aux personnes de 18+

Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario offre maintenant une deuxième dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 aux individus de 18 ans et plus, à la suite de l’admissibilité élargie autorisée par la Province le 13 juillet. La quatrième dose est recommandée cinq mois (140 jours) après l’administration de la première dose de rappel, mais vous pouvez demander cette autre dose de rappel aussi tôt que trois mois (84 jours) après avoir reçu la première.

Recevoir toutes les doses auxquelles vous êtes admissibles

Le BSEO rappelle à toutes les personnes admissibles aux doses de rappel, plus particulièrement la première, de prendre rendez-vous ou de se présenter dans une des cliniques de vaccination communautaires du BSEO, puisque les cas augmentent dans la région et que l’immunité fournie par les doses et les infections précédentes diminue au fil du temps. Une troisième dose est recommandée cinq mois (140 jours) après votre seconde dose pour augmenter la protection contre une infection grave de la COVID-19.

« La protection qu’a fournie la série de deux doses s’estompe », indique le Dr Paul Roumeliotis, Médecin hygiéniste du BSEO. « Le nombre de cas augmente à nouveau, et plus de 65 % des personnes de moins de 50 ans n’ont pas encore reçu la première dose de rappel. Recevoir toutes vos doses de vaccins contre la COVID-19 peut prévenir une maladie grave et l’hospitalisation à cause du virus. »

Il est recommandé aux personnes qui sont présentement admissibles mais qui n’ont pas encore reçu leur troisième dose de le faire le plus tôt possible. Les personnes de 18 ans et plus qui ont eu leur troisième dose sont également fortement encouragées à obtenir leur 4e dose dès qu’elles y sont admissibles.

Il est possible de prendre vos rendez-vous pour la série primaire et les doses de rappel des vaccins via le système de prise de rendez-vous provincial à https://covid-19.ontario.ca/rendezvous-vaccin/ ou en appelant au 1 833 943-3900 à partir du 14 juillet. Les pharmacies et les fournisseurs de soins de santé participants offrent également l’immunisation contre la COVID-19.

Pour en savoir plus sur le vaccin contre la COVID-19 et où l’obtenir, allez à https://eohu.ca/fr/section/covid-19-vaccines.