Le Club Richelieu appuie le Centre de traitement pour enfants

fourni par Le Club Richelieu.

CORNWALL, le 13 mai 2025 – Lundi soir, le Club Richelieu de Cornwall a remis un don au Centre de traitement pour enfants, réaffirmant son engagement envers le bien-être des jeunes de notre communauté.

Véritable phare d’espoir et de réconfort, le Centre offre des services de counseling essentiels aux enfants et aux adolescents victimes de violence physique ou sexuelle. Ses programmes spécialisés soutiennent les jeunes de 5 à 18 ans, les aidant à surmonter leurs traumatismes et à se reconstruire. Grâce à une équipe dévouée de cliniciens chevronnés, le Centre apporte un soutien précieux et un accompagnement bienveillant aux familles confrontées à des situations difficiles.

Au cours de la soirée, Mme Nathalie Lamarche, directrice des programmes cliniques, a présenté aux membres du Club les services offerts par le Centre et les retombées positives de ces interventions auprès des jeunes bénéficiaires.

Le don du Club Richelieu contribuera directement au maintien de ces services essentiels, afin que les enfants vulnérables reçoivent le soutien nécessaire.

Le Club Richelieu salue le leadership de M. Sean Adams, philanthrope d’exception, dont l’engagement personnel et la générosité exemplaire ont joué un rôle clé dans le soutien continu au Centre de traitement pour enfants. Grâce à son implication, la prestation de services essentiels transforme la vie de nombreux jeunes depuis plusieurs années.

Le Club adresse également ses sincères remerciements à tous les bienfaiteurs dont la générosité lui permet d’appuyer les organismes communautaires dédiés au bien-être des enfants d’ici.