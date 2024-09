Le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) est fier d’annoncer le lancement de son nouveau site web de ressources destinées aux parents, le cpp.csdceo.ca. Ce projet innovant a été développé en partenariat avec le Comité de participation des parents (CPP).

Le site web a été conçu pour être facile à naviguer, avec une interface conviviale qui permet aux parents de trouver rapidement les informations dont ils ont besoin. Ce site web de ressources vise à offrir une plateforme centralisée où les parents peuvent accéder à une multitude d’informations utiles, diviser en trois parts :

Je m’informe au sujet de mon enfant : des ressources permettant aux parents d’appuyer leurs enfants dans leur cheminement scolaire;

J’appuie mon enfant : des ressources permettant aux parents de consolider les apprentissages de leurs enfants en développant leurs compétences et leurs habiletés tout en s’amusant, dans le confort de leur foyer;

Je m’engage pour mon enfant : des ressources qui permettent aux parents d’offrir le meilleur soutien possible à leurs enfants et à leur école.

« Le CSDCEO reconnaît la pertinence et l’importance d’outiller les parents, tutrices et tuteurs afin de bien les appuyer dans le rôle primordial qu’elles et ils jouent dans le développement, la construction identitaire et l’éducation de leur enfant. Avec l’appui de leur école et de leur communauté, ils et elles sont les premiers responsables du façonnement du caractère et de la réussite de leurs enfants. L’appui du CPP est donc essentiel et nous permet d’élaborer des stratégies par et pour les parents, telles que le nouveau site web cpp.csdceo.ca. », de partager Mme Lyne Racine, directrice de l’éducation et secrétaire.

