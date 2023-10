Le CSDCEO lance son Cadre d’imputabilité et d’amélioration

C’est cette semaine que le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) lançait officiellement son Cadre d’imputabilité et d’amélioration.

Le Cadre d’imputabilité et d’amélioration du CSDCEO a pour principal objectif de promouvoir une culture organisationnelle dans laquelle chaque membre du personnel contribue activement à l’amélioration du rendement, du bien-être et de la réussite des élèves. Cet outil permettra d’œuvrer à l’unisson vers l’atteinte d’objectifs communs et de cibler des pistes d’amélioration significatives et durables.

Une version web du document est disponible sur le site web du CSDCEO.

« Je suis convaincue que ce Cadre sera un catalyseur de changement positif et qu’il nous aidera à bâtir un avenir encore plus prometteur pour nos élèves et notre communauté. Ensemble, continuons à viser l’excellence et à faire de chaque jour une occasion d’apprentissage et de croissance. », de partager Mme Lyne Racine, directrice de l’éducation et secrétaire.

Le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) est en croissance au niveau des inscriptions. Il assure l’éducation à plus de 10 500 élèves, répartis dans plusieurs centres de la petite enfance (garderies), 25 écoles élémentaires, 7 écoles secondaires et le Programme d’éducation aux adultes. En plus d’avoir le plus haut taux de diplomation de la région (93,8 %), le CSDCEO offre des programmes pour la réussite de tous les élèves, un enseignement basé sur les valeurs catholiques, un français de qualité et un certificat de bilinguisme. Le CSDCEO est le plus grand réseau d’écoles de langue française dans les cinq comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell et aussi le plus grand employeur sur ce territoire. Le CSDCEO, c’est une tradition d’excellence !