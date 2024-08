Les agriculteurs sont invités à la tournée au crépuscule Agri-Action sur l’intendance des terres

ALUS Est de l’Ontario et le programme d’intendance Agri-Action de l’Office de protection de la nature de la région Raisin (RRCA) invitent les agriculteurs locaux à participer à une visite au crépuscule à la ferme pour une présentation de meilleures pratiques d’intendance agricole le 27 août.

« ALUS œuvre à inciter les agriculteurs et les éleveurs à créer des solutions fondées sur la nature sur leurs terres pour renforcer la résilience climatique et améliorer la biodiversité au profit des communautés et des générations futures », explique Brendan Jacobs, coordonnateur d’ALUS Est de l’Ontario. « En échange de la gestion et de l’entretien de projets tels que les zones humides, les brise-vent, les zones tampons, les coupes de foin différées, etc., les participants d’ALUS reçoivent un paiement annuel pour chaque acre inscrit au programme. »

Les agriculteurs et les éleveurs sont invités à se joindre à la visite au crépuscule pour en savoir plus sur ALUS et sur les possibilités de financement supplémentaires administrées par l’office de protection de la nature de la région Raisin et de la Conservation de la Nation Sud, comme les subventions locales pour la plantation d’arbres. La visite débutera à 17 h à Kirkview Farms à North Glengarry (20921 Laggan Glenelg Road, Dalkeith, ON) et se terminera à 20 h. La participation est gratuite et un dîner de pizza et des rafraîchissements seront offerts. Il est conseillé aux participants de porter des vêtements de campagne confortables et des chaussures robustes.

« Kirkview Farms a mis en œuvre avec succès plusieurs pratiques d’intendance agricole exemplaires dans ses opérations », déclare Jessica Herrington, coordonnatrice de l’intendance de la RRCA. « Ces pratiques peuvent offrir des avantages à la ferme, comme une augmentation des rendements moyens, ainsi qu’une amélioration de la santé de nos bassins versants locaux. »

rrca.on.ca/Events ou en appelant au (613) 938-3611, poste 224 ou à Les places étant limitées, une préinscription est requise àou en appelant au (613) 938-3611, poste 224 ou à info@rrca.on.ca

« Nous avons hâte d’accueillir tout le monde à notre ferme pour la visite au crépuscule », déclare Mike MacGillivray de Kirkview Farms. « Travailler avec la nature a fait des merveilles pour la qualité de nos sols, la santé de nos pâturages et notre capacité de production, et nous sommes donc toujours désireux de partager nos expériences avec d’autres agriculteurs. »