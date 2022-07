Les courses de bateaux-dragons du Cornwall Waterfest reviennent sur le canal en août prochain

Cornwall, ON – Les courses de bateaux-dragons du Cornwall Waterfest seront de retour au canal de Cornwall cet été pour sa 11e édition annuelle.

Le festival aura lieu le samedi 13 août sur le canal historique de Cornwall, situé à l’angle de la promenade Power Dam et de la deuxième rue Ouest à Cornwall, en Ontario. Bien que les courses de bateaux-dragons soient l’attraction principale, l’événement propose également un marché unique d’artisans et de vendeurs locaux, ainsi qu’une sélection de délicieux vendeurs de nourriture pour que les festivaliers puissent manger un morceau.

Il y a encore des places disponibles, mais les équipes de bateaux-dragons sont encouragées à s’inscrire dès que possible. Tant que votre équipe s’est inscrite et a payé les frais d’inscription, les équipes auront jusqu’au jour de la course (13 août) pour compléter leur liste. Le comité organisateur espère voir 21 équipes participer à la course de cette année, avec une forte participation locale.

Une équipe est composée de 20 pagayeurs et d’un batteur qui aide à garder l’équipe synchronisée. Le festival fournit un barreur expérimenté dans le cadre des frais d’inscription de 840 $. Cela revient à 40 $ par participant pour une journée de plaisir et d’excitation au bord de l’eau. Les employeurs sont souvent prêts à contribuer aux frais d’inscription car ils estiment que l’événement est un excellent moyen pour les collègues de renforcer le travail d’équipe, la cohésion et la camaraderie.

Le sport est accueillant et accessible aux pagayeurs de tous niveaux. Les participants n’ont donc pas à s’inquiéter du fait qu’il n’y a pas eu de compétition ces deux dernières années en raison de la pandémie.

“Ce qui est bien avec notre parcours de course, c’est qu’il se déroule dans un canal calme et abrité, et qu’il fait environ 200 mètres de long”, explique Lea Emard, présidente du comité du Cornwall Watefest. “Cela le rend très accessible aux pagayeurs débutants, mais offre également un défi aux équipes expérimentées qui veulent mettre leurs compétences à l’épreuve. Les équipes peuvent choisir de s’inscrire dans la division récréative, compétitive ou féminine. Toutes les équipes locales se verront offrir une séance d’entraînement pour les aider à se mettre en forme avant le jour de la course et sont assurées de participer à trois courses lors de l’événement.”

De la musique entraînante et divers vendeurs de nourriture et d’artisanat seront présents sur place pour que les participants et les spectateurs restent énergisés et ravitaillés tout au long de la journée. Cette année encore, Hospice Cornwall sera l’organisme de bienfaisance partenaire de l’événement. Les équipes sont encouragées à collecter des fonds ou des contributions pour cette organisation très méritante qui fournit des soins de fin de vie compatissants à un moment très difficile. Il y aura également un tirage 50/50 et une vente aux enchères silencieuse. La totalité des fonds recueillis sera versée à Hospice Cornwall.

“Il faut beaucoup de travail pour organiser cet événement annuel, et je suis très reconnaissant au comité du Cornwall Waterfest pour ses efforts et son dévouement “, ajoute M. Emard. “Nous avons besoin de quelques bénévoles énergiques et soucieux de la communauté pour le jour de la course. Si vous pouvez donner un coup de main pour une demi-journée ou une journée complète, ou même quelques heures pour aider au bon déroulement de l’événement, nous vous en serons reconnaissants.”

Les spectateurs sont les bienvenus et l’entrée sur le site est gratuite.

Pour plus d’informations sur l’événement, y compris sur la manière d’inscrire une équipe, de s’inscrire en tant que vendeur ou de participer en tant que bénévole, veuillez consulter le site www.cornwallwaterfest.com ou envoyer un courriel à cornwallwaterfest@gmail.com.

Rendez-vous sur le canal, les Dragons !