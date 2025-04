Les élèves de l’ÉSC La Citadelle se mobilisent pour une école équitable

Le Gouvernement des élèves de l’École secondaire catholique La Citadelle annonce la création du Comité 73, un comité étudiant déterminé à revendiquer la construction d’une nouvelle école pour les élèves francophones de Cornwall. Composé de leaders-élèves engagés, le comité tire son nom de l’année de fondation de l’école, 1973, et incarne la fierté, la résilience et la volonté d’obtenir justice en matière d’éducation.

«Le Comité 73 dénonce le sous-financement persistant des écoles francophones, en particulier celui de l’ÉSC La Citadelle, dont l’édifice actuel – construit en 1948 – ne répond plus aux besoins pédagogiques, culturels et technologiques des élèves d’aujourd’hui. Alors que plusieurs projets de construction ont été approuvés ailleurs en province, l’absence d’investissement pour La Citadelle constitue une iniquité inacceptable et potentiellement contraire à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit l’égalité en matière d’éducation pour les francophones en situation minoritaire,» selon le comité.

« Nous lançons un appel clair : il est temps que nos élèves aient droit à des installations modernes, équitables et représentatives de leur identité francophone, » affirme Jacob Pilon, premier ministre du Gouvernement des élèves et président du Comité 73.

« Le Comité 73 entreprendra au cours des prochaines semaines une série d’actions politiques et citoyennes. Le tout se fera dans le respect, la détermination et l’esprit de collaboration. Le Comité invite la communauté scolaire, les parents, les anciens patriotes et les alliés de la francophonie à se joindre à leur mouvement pour un avenir scolaire digne et équitable.»