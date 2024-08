Les organisations inquiètes de l’Impact de la fermeture du Centre d’Asile d’IRCC

Plus de 40 membres de la communauté représentant 22 organisations se sont réunis le 1er août pour discuter de la fermeture du Centre de transition d’IRCC au Centre DEV avec Julia Carbone, Directrice des Politiques et des Affaires Juridiques, Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et Soyoung Park, Sous-Ministre Adjointe de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Canada, afin de mieux comprendre la situation et son impact sur notre communauté.

Lors de la réunion, Carbone et Park ont annoncé que 66 demandeurs d’asile employés localement avaient reçu un hébergement temporaire au Centre DEV pour 30 jours supplémentaires après la fermeture du 31 juillet. Cette offre comprenait une option de prolongation jusqu’à un maximum de 60 jours au cas par cas.

Le 18 juillet, Centraide United Way SDG, la sénatrice Bernadette Clément et l’ACFO SDG ont rédigé une lettre, cosignée par 15 organisations locales, adressée au Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller, au Ministre du Logement et des Infrastructures, Sean Fraser, et à la Présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, pour demander une prolongation de 60 jours de l’expiration du logement. L’objectif de la lettre était de fournir aux individus et familles employés localement et/ou ayant des liens avec la région, qui peinaient à trouver un logement, un délai supplémentaire pour sécuriser un domicile sûr, fiable et durable.

Les 30-60 jours supplémentaires pour les demandeurs d’asile ne constituaient pas une prolongation du contrat précédent. L’IRCC a mené un processus d’appel d’offres pour cet hébergement temporaire, attribué au Centre DEV. Les services alimentaires et autres services spécialisés fournis aux demandeurs d’asile dans le cadre du contrat précédent ne seraient plus disponibles pendant cette période de transition.

« Bien que nous soyons reconnaissants que l’IRCC ait fourni une solution à court terme pour les demandeurs d’asile employés localement et ayant besoin de temps supplémentaire pour trouver un logement, de nombreuses questions se sont posées parmi les dirigeants communautaires quant à la perte de services pour les personnes séjournant temporairement au Centre DEV. Au cours du week-end, nous avons entendu des témoignages de résidents incapables de se procurer des produits alimentaires et/ou de préparer de la nourriture dans leurs chambres, les laissant affamés. Nous travaillons actuellement avec d’autres organisations communautaires pour voir comment nous pouvons collaborer afin de combler certaines lacunes dans les services tout en soutenant leur objectif de trouver un logement. » – Juliette Labossière, Directrice Générale, Centraide United Way SDG.

Pour fournir une compréhension plus claire de l’impact de la fermeture, Carbone et Park ont partagé un aperçu statistique des décisions prises par les demandeurs d’asile concernant leurs plans futurs : 400 personnes ont trouvé des logements alternatifs (à Cornwall et dans d’autres communautés), 77 ont choisi de se transférer à un autre Centre d’Asile de l’IRCC en Ontario, un petit nombre non divulgué de demandeurs d’asile ayant des besoins médicaux spécifiques ont été transférés à Ottawa, et 66 ont choisi de rester au Centre DEV comme abri temporaire pour un maximum de 60 jours supplémentaires.

Le besoin immédiat exprimé lors de la réunion était de soutenir les 66 demandeurs d’asile résidant temporairement au Centre DEV ; cependant, il y avait également des inquiétudes concernant les 400 demandeurs d’asile qui avaient informé l’IRCC qu’ils avaient trouvé des logements alternatifs soit à Cornwall, soit ailleurs au Canada.

« Nous ne disposons pour l’instant que de données anecdotiques, mais nous sommes très inquiets qu’il y ait des personnes parmi les 400 qui ont quitté le Centre DEV qui résident actuellement dans des situations de logement précaires, dangereuses ou inabordables et qui risquent de se retrouver sans abri. Nous ne savons pas encore comment cela affectera notre communauté, mais nous surveillons de près la situation. » – Sonia Behilil, Directrice générale, ACFO SDG.

Comme prochaine étape, les organisations communautaires travaillent ensemble pour distribuer une liste de ressources complète, mise à jour régulièrement, afin d’aider les demandeurs d’asile à naviguer dans les services et programmes locaux disponibles pour la nourriture, la santé, le logement, la formation/éducation, le soutien linguistique, l’emploi, et autres soutiens communautaires.