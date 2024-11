L’Hôpital communautaire de Cornwall est récompensé pour son excellence en matière de don d’organes et de tissus

La contribution remarquable de l’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC) au don d’organes et de tissus a été récompensée puisque l’établissement a reçu le Prix de réalisation hospitalière – Taux d’approche admissible provincial de Santé Ontario (Réseau Trillium pour le don de vie [RTDV]) pour la quatrième année de suite. Ce prix qui a été décerné à 27 hôpitaux ontariens cette année souligne la réussite de l’HCC à atteindre ou à dépasser la cible de 90 % établie par Santé Ontario (RTDV) pour faciliter la discussion en fin de vie sur les dons avec les patients admissibles ou les familles, en 2023-2024.

L’HCC fait aussi partie d’un nombre restreint de 14 hôpitaux dans la province à recevoir le Prix d’excellence cette année. Cette récompense met en valeur les établissements hospitaliers qui atteignent ou dépassent la cible provinciale concernant le taux de conversion et/ou le taux d’approche admissible pendant au moins quatre années consécutives, démontrant ainsi une volonté exceptionnelle à mettre en œuvre des pratiques exemplaires en matière de don. C’est la première fois que l’HCC reçoit le Prix d’excellence.

« Nous sommes incroyablement fiers que notre engagement continu envers le don d’organes et de tissus soit reconnu, a dit la présidente et directrice générale de l’HCC, Jeanette Despatie. Cette reconnaissance met en lumière la compassion et le dévouement de notre personnel pour que chaque patient admissible et sa famille aient l’occasion d’avoir une discussion fructueuse sur le don d’organes et de tissus pour ainsi possiblement faire un don de vie à des gens dans le besoin. »

« Le succès du don et de la transplantation d’organes et de tissus en Ontario repose sur le dévouement de nos partenaires hospitaliers qui travaillent sans relâche pour que les Ontariennes et Ontariens aient la chance d’aider les autres grâce au don de vie, a dit la vice-présidente du Réseau rénal de l’Ontario et du RTDV, Santé Ontario, Rebecca Cooper. Santé Ontario (le Réseau Trillium pour le don de vie) collabore avec l’Hôpital communautaire de Cornwall pour que les souhaits des donneurs potentiels se concrétisent. Les Prix de réalisation hospitalière permettent de reconnaître ce travail crucial et l’impact profond qu’il peut avoir sur les personnes qui attendent un don d’organes ou de tissus. »

En moyenne, 1 400 personnes attendent un don d’organe qui pourrait leur sauver la vie et des milliers d’autres ont besoin d’une greffe de tissu transformatrice. Tous les trois jours, une personne meurt dans l’attente de son don de vie.

LE SAVIEZ-VOUS? Un donneur d’organes peut sauver jusqu’à huit vies et en améliorer jusqu’à 75 autres grâce au don de tissus.Inscrivez-vous pour faire un don et parlez de vos souhaits à votre famille. Pour plus de renseignements, visitez le sitewww.soyezundonneur.ca.