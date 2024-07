L’Hôpital communautaire de Cornwall obtient le niveau d’agrément le plus élevé

L’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC) est fier d’annoncer qu’Agrément Canada lui a accordé l’agrément avec mention d’honneur pour la deuxième fois consécutive.

Agrément Canada est un organisme sans but lucratif et indépendant qui évalue la conformité des établissements de santé du pays par rapport à une série de normes de qualité et de sécurité nationales. Le statut « Mention d’honneur » est le niveau de reconnaissance le plus élevé accordé par cet organisme. Il n’est réservé qu’aux établissements qui dépassent les exigences d’agrément de base.

Des visiteurs d’Agrément Canada se sont rendus à l’HCC en mai pour procéder à une évaluation rigoureuse sur les lieux, laquelle a duré plusieurs jours. Ils ont visité un grand nombre de services, ont observé des membres du personnel et médecins pendant qu’ils prodiguaient des soins aux patients et aux clients, ont passé en revue la documentation de l’hôpital et ont interrogé de nombreux membres du personnel, médecins, patients, clients, familles, proches aidants, bénévoles et partenaires communautaires.

Les visiteurs ont conclu que l’HCC respectait 100 % des critères en matière de pratiques organisationnelles et plus de 99 % des autres critères, et qu’il dépassait ainsi les exigences de base à satisfaire pour obtenir l’agrément et qu’il faisait preuve d’excellence en dispensant les soins les plus sûrs et de la plus haute qualité.

« Les patients et les clients qui viennent à l’Hôpital communautaire de Cornwall pour y obtenir des soins peuvent avoir l’assurance qu’ils reçoivent les soins les plus sûrs et de la plus haute qualité évalués par rapport à des normes reconnues à l’échelle nationale, affirme Jeanette Despatie, présidente et directrice générale de l’HCC. Cette réalisation témoigne de l’engagement remarquable de nos équipes, y compris le personnel, les médecins et les bénévoles, qui travaillent sans relâche pour prodiguer d’excellents soins axés sur le patient aux membres de notre communauté. »

Il s’agit de la deuxième fois consécutive que l’HCC se voit accorder l’agrément avec mention d’honneur par Agrément Canada, ayant obtenu cette marque de reconnaissance en 2019. Malgré certaines difficultés depuis lors, comme la pandémie de COVID-19 et un cyberincident, l’HCC a continué à innover et à exceller, a de nouveau obtenu la mention d’honneur et a, cette fois, largement dépassé un nombre encore plus important de normes.

« Le fait d’avoir reçu l’agrément avec mention d’honneur met encore une fois en évidence les efforts exceptionnels de notre personnel et la qualité des soins que nous fournissons, ajoute Jeanette Despatie. Nous continuons à mettre l’accent sur l’amélioration continue et l’innovation, guidés par notre Plan stratégique, pour nous assurer que la communauté reçoit toujours les soins de santé les plus sûrs et de la meilleure qualité possible. »