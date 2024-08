L’Hôpital communautaire de Cornwall souligne 20 ans de soins exceptionnels par un rapport annuel et une vidéo commémorative

L’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC) célèbre fièrement son 20e anniversaire par la publication de son rapport annuel 2023-2024 et le lancement d’une vidéo commémorative portant sur 2 décennies de croissance, d’innovation et de dévouement remarquables par rapport aux besoins en matière de soins de santé de nos communautés.

L’HCC a été fondé en 2004 par suite de la fusion de l’Hôpital Hôtel-Dieu et de l’Hôpital général de Cornwall, alimentée par une vision visant à donner des services exceptionnels et intégrés à Cornwall, à Akwesasne ainsi que dans les Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry. Aujourd’hui, en 2024, l’HCC est fier de maintenir cette vision, continuant ainsi à fournir dessoins exceptionnels, toujours.

Afin de souligner ce jalon, l’HCC a le plaisir de présenter une vidéo commémorative de cinq minutes, soit un guide tout au long du parcours de l’Hôpital. On y entend des entrevues avec des personnes clés de notre communauté, dont Jim Brownell, Tom et Gail Kaneb, Rosaire Léger ainsi que Michael Warden, qui ont joué des rôles essentiels dans la fusion et le développement de notre établissement. Des médecins actuellement en poste font également part de leurs observations sur le présent et l’avenir de l’HCC. On peut voir la vidéo sur le site de l’HCC auwww.cornwallhospital.ca/fr/celebrons20ans.

L’HCC est également heureux de publier son rapport annuel 2023-2024 qui est maintenant disponible à l’adresse www.cornwallhospital.ca/fr/rapports-publications.

Au cours du dernier exercice financier, l’HCC a continué à gérer un grand nombre de demandes, mettant en lumière l’importance de fournir des soins de grande qualité, innovateurs et consolidés. Il y a eu 48 148 visites au Service d’urgence, 96 327 examens d’imagerie diagnostique et 7 836 chirurgies. L’établissement a donné des soins à 7 550 patients hospitalisés, a donné environ 60 000 rendez-vous communautaires de santé mentale et de lutte contre les dépendances et 57 695 visites dans les cliniques de jour y ont eu lieu. L’HCC a aussi procédé à 1 740 traitements de chimiothérapie, à 8 114 traitements d’hémodialyse. Enfin, on y a accueilli 588 nouveau-nés.

La main-d’oeuvre de l’HCC s’est accrue, 151 postes ayant été pourvus et 23 médecins ayant été recrutés, ce qui porte le total de membres du personnel à 1 339 et à 190 médecins reconnus. L’HCC appuie aussi près de 190 bénévoles et a accueilli 200 étudiantes et étudiants en soins infirmiers et paramédicaux.

D’importants progrès ont été faits pour ce qui est des priorités stratégiques de l’HCC, à savoir la reprise, les gens et l’intégration. Parmi les points saillants, mentionnons l’entrée en fonction de travailleuses sociales au Service d’urgence, de nouveaux traitements avancés des AVC, l’acquisition d’un appareil de mammographie en 3D et des progrès notables concernant l’équité, la diversité et l’inclusion grâce à l’ajout d’une intervenante-pivotauprès des patients autochtones. L’HCC a aussi mis en place un service d’interprétation linguistique numérique et intégré ses dossiers de santé électroniques avec les programmes communautaires et les établissements de soins de longue durée pour améliorer la coordination régionale.

« C’est vraiment extraordinaire de se pencher sur le parcours amorcé il y a 20 ans, a dit la présidente et directrice générale de l’HCC, Jeanette Despatie. Si, auparavant, nos services étaient répartis à deux emplacements, ils le sont maintenant dans un établissement de soins unifié et innovateur en mesure de servir des milliers de patients, aujourd’hui et demain, grâce au soutien indéfectible et à la confiance de nos équipes, partenaires et collectivités. Nous serons heureux de miser sur cette vision pour répondre aux besoins évolutifs de notre communauté en matière de soins de santé, avec votre confiance et votre appui continus. »