Merci de la part de WDMH

Seaway News

Grâce à la générosité de nos donateurs, une nouvelle table d’opération chirurgicale a été livrée au Winchester District Memorial Hospital (WDMH). Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien de nos donateurs, qui nous aident à continuer d’offrir à nos patients des soins chirurgicaux sûrs, rapides et de grande qualité.

Le WDMH réalise environ 4 000 interventions chirurgicales chaque année. Avec trois salles d’opération, chacune joue un rôle essentiel dans la prestation de soins à notre communauté. L’ajout d’une nouvelle table d’opération nous permet désormais de tirer le meilleur parti de nos espaces chirurgicaux, ce qui renforce encore la sécurité des patients, rationalise le flux de travail et réduit les risques de retards.

Les tables d’opération sont essentielles pour chaque intervention. Cette nouvelle table est entièrement réglable pour répondre à divers besoins chirurgicaux, améliorant le confort du personnel et permettant l’imagerie pendant l’opération si nécessaire. Elle prend en charge toutes les spécialités chirurgicales et est livrée avec une gamme complète d’accessoires pour optimiser le confort et la sécurité des patients.

Grâce à cet ajout, le WDMH peut encore améliorer la flexibilité de la planification, contribuer à réduire les temps d’attente et optimiser l’utilisation de ses salles d’opération.

Au nom du service périopératoire, nous adressons nos sincères remerciements à nos donateurs pour cet équipement important. Votre générosité a un impact direct et durable sur les soins et la sécurité des patients.

La nouvelle table d’opération a été financée par le Fonds général d’équipement de la Fondation WDMH, pour un coût de 51 417 dollars. Merci à nos généreux donateurs d’avoir rendu cela possible.