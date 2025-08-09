Minimax Express fait rouler la campagne “Soyez un guérisseur” de la Fondation de l’HGMH

La Fondation de l’Hôpital Glengarry Memorial Hospital Foundation

La Fondation de l’Hôpital Glengarry Memorial (HGMH) est fière de souligner le soutien de Minimax Express, qui a recouvert l’une de ses remorques aux couleurs de la campagne “Soyez un guérisseur” de la Fondation. Cette remorque circule maintenant chaque jour entre Cornwall et Hawkesbury, contribuant à sensibiliser la population à la mission de la Fondation et à l’importance de maintenir des soins de santé accessibles localement.

Le visuel marquant met en valeur le message de la campagne et invite la communauté à s’engager pour améliorer l’accès aux soins. La campagne “Soyez un guérisseur” vise à financer des équipements essentiels, notamment l’acquisition d’un tomodensitomètre (CT scan) pour l’HGMH.

“Nous remercions Minimax Express pour sa générosité et pour avoir utilisé sa visibilité (littéralement) afin de faire rayonner notre message dans la région”, souligne Frédérique Theoret, directrice générale de la Fondation de l’HGMH. “Ce geste permet de rappeler à tous que chacun peut jouer un rôle concret pour soutenir notre hôpital.”

Pour en savoir plus sur la campagne “Soyez un guérisseur” ou faire un don, visitez www.hgmhfoundation.org.