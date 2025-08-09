Minimax Express fait rouler la campagne “Soyez un guérisseur” de la Fondation de l’HGMH

August 9, 2025 at 19 h 00 min
Reading time: 1 min
Comment count:
Minimax Express fait rouler la campagne “Soyez un guérisseur” de la Fondation de l’HGMH
De gauche à droite : Yves Poirier, président de Minimax Express et directeur de la Fondation HGMH. Michael Madden, directeur de la Fondation HGMH. Mark Adam, président de la Fondation HGMH. Frédérique Théorêt, directrice générale de la Fondation HGMH. (Photo : La Fondation de l'Hôpital Glengarry Memorial Hospital Foundation)

La Fondation de l’Hôpital Glengarry Memorial Hospital Foundation

La Fondation de l’Hôpital Glengarry Memorial (HGMH) est fière de souligner le soutien de Minimax Express, qui a recouvert l’une de ses remorques aux couleurs de la campagne “Soyez un guérisseur” de la Fondation. Cette remorque circule maintenant chaque jour entre Cornwall et Hawkesbury, contribuant à sensibiliser la population à la mission de la Fondation et à l’importance de maintenir des soins de santé accessibles localement.

Le visuel marquant met en valeur le message de la campagne et invite la communauté à s’engager pour améliorer l’accès aux soins. La campagne “Soyez un guérisseur” vise à financer des équipements essentiels, notamment l’acquisition d’un tomodensitomètre (CT scan) pour l’HGMH.

“Nous remercions Minimax Express pour sa générosité et pour avoir utilisé sa visibilité (littéralement) afin de faire rayonner notre message dans la région”, souligne Frédérique Theoret, directrice générale de la Fondation de l’HGMH. “Ce geste permet de rappeler à tous que chacun peut jouer un rôle concret pour soutenir notre hôpital.”

Pour en savoir plus sur la campagne “Soyez un guérisseur” ou faire un don, visitez www.hgmhfoundation.org.

Share this article

Suggested articles

Cornwall Living magazine celebrates local achievements
Local News

Cornwall Living magazine celebrates local achievements

Cornwall, Ontario - On May 9, the launch of the 2024 edition of Cornwall Living magazine took place at Schnitzels European Flavours.…

COVID-19 case identified in Alexandria
COVID-19 News

COVID-19 case identified in Alexandria

This story has been updated with additional information. ALEXANDRIA, Ontario - According to Ontario's Ministry of Health, one case of COVID-19 has been detected in Alexandria. The…

Les résidents sont incités à prendre des précautions durant une période de grande chaleur
Cornwall Express

Les résidents sont incités à prendre des précautions durant une période de grande chaleur

Bureau de santé de l'est de l'Ontario