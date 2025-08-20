Moustiques infectés dans l’Est ontarien

August 20, 2025 at 18 h 00 min
Moustiques infectés dans l’Est ontarien
Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario. (Photo : : Jason Setnyk)

BSEO

Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) informe la population que le virus du Nil occidental a été détecté dans des moustiques capturés dans la région. Aucun cas humain n’a toutefois été confirmé cet été. Selon le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste, ” le Bureau de santé de l’est de l’Ontario fait de la surveillance active du virus du Nil occidental parmi les moustiques “. Il souligne que la présence du virus demeure préoccupante tant que les moustiques sont actifs, souvent jusqu’à la fin de l’automne.

Le virus se transmet à l’humain par la piqûre d’un moustique infecté. Bien que le risque demeure faible pour la majorité, certaines personnes peuvent développer une forme grave de la maladie. Pour se protéger, le BSEO recommande de porter des vêtements longs, d’utiliser des chasse-moustiques et de limiter l’eau stagnante autour des habitations. Pour plus d’informations, visitez le site BSEO.ca/VNO ou téléphonez au 613 933-1375.

