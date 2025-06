Nos élèves se démarquent à la finale du concours Épelle-Moi 

Seaway News

Des élèves du Conseil scolaire du district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) se sont démarqués avec brio au concours d’épellation, Épelle-Moi Canada (ÉMC), qui a eu lieu à Toronto le 18 mai dernier. Éloïse Carrara, élève de l’École secondaire catholique La Citadelle, a remporté la 2e place dans la catégorie du cycle intermédiaire (12-14 ans). Johanna N. Tshienda de l’École élémentaire catholique Sainte Trinité a remporté la 5e position dans la catégorie du cycle moyen (9-11 ans).

Lancé en 2016 en partenariat avec l’organisme anglophone à but non lucratif Spelling Bee of Canada, le programme ÉMC célébrait cette année sa neuvième édition. Son objectif vise à valoriser la langue française et de renforcer, chez les jeunes, un sentiment d’appartenance à leur culture francophone. En prenant part à cette expérience, les élèves enrichissent leur vocabulaire, améliorent leur aisance à l’oral, développent leur confiance et découvrent la fierté de bien s’exprimer en français.

“Nos élèves ont su bien nous représenter au concours Épelle-Moi Canada. Leur persévérance, leur confiance et leur envie de se dépasser ont été au cœur de cette belle aventure. C’est impressionnant de les voir mettre en pratique leurs compétences en français avec autant d’enthousiasme. Ce genre d’expérience leur permet non seulement de grandir, mais aussi de faire rayonner notre belle langue, et nous en sommes très fiers !”, a affirmé Lyne Racine, directrice de l’éducation et secrétaire.

Le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) est en croissance au niveau des inscriptions. Il assure l’éducation à plus de 11 000 élèves, répartis dans plusieurs centres de la petite enfance (garderies), 25 écoles élémentaires, 7 écoles secondaires et le Programme d’éducation aux adultes. Le CSDCEO offre des programmes pour la réussite de tous les élèves, un enseignement basé sur les valeurs catholiques, un français de qualité et un certificat de bilinguisme. Le CSDCEO est le plus grand réseau d’écoles de langue française dans les cinq comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell et aussi le plus grand employeur sur ce territoire. Le CSDCEO, c’est une tradition d’excellence !