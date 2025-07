SEAWAY NEWS

Le mercredi 9 juillet 2025 a marqué l’ouverture officielle de Morris Glen, un nouvel ensemble résidentiel de 17 logements abordables situé à Morrisburg. Fruit d’un partenariat entre la Ville de Cornwall, les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry (SDG) et le gouvernement de l’Ontario, ce projet donne à davantage de personnes et de familles l’occasion de trouver un chez-soi sûr et abordable.

Morris Glen comprend 12 logements avec loyer proportionné au revenu et cinq logements au taux du marché. De plus, quatre unités sont sans obstacle, permettant à des personnes à mobilité réduite de vivre de façon confortable et autonome. L’ensemble est situé à proximité de services essentiels comme des épiceries et des services médicaux.

Le projet a été financé grâce à un investissement de près de 1,7 million de dollars du Fonds de secours pour les services sociaux du gouvernement de l’Ontario, qui appuie des solutions de logement à plus long terme pour les personnes à risque ou en situation d’itinérance.

” Nous sommes fiers d’appuyer des partenaires incroyables comme la Ville de Cornwall et les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry dans leurs efforts pour construire des logements abordables dans leur région. Morris Glen offrira dignité et indépendance aux nombreux résidents qui l’appelleront bientôt leur chez-soi, ce qui les mettra en position de réussir à long terme “, a déclaré l’honorable Rob Flack, ministre du Logement de l’Ontario.

La Ville de Cornwall est responsable de la gestion du logement abordable dans toute la région et mène la mise en œuvre d’un plan décennal de logement et de lutte contre l’itinérance. En 2024, un Plan de développement du logement communautaire a été élaboré pour repérer les possibilités de développement sur les terres municipales dans les comtés de SDG.

” À un moment où les besoins en matière de logement sont si grands, l’aménagement d’autres ensembles résidentiels demeure une priorité absolue pour la Ville de Cornwall en tant que gestionnaire de la prestation de services pour la région. Ces logements offriront un logement abordable et sûr aux personnes les plus vulnérables de notre région “, a affirmé Justin Towndale, maire de Cornwall.

Pour Nolan Quinn, député provincial de Stormont-Dundas-South Glengarry, ” l’inauguration de Morris Glen marque un moment décisif pour le logement à Morrisburg et dans tout le South Dundas. Grâce à ce partenariat essentiel, notre gouvernement garantit l’accès à des logements sûrs et abordables, permettant ainsi aux familles et aux résidents de SDSG de bâtir un avenir solide, heureux et sain. “

Martin Lang, préfet des comtés de SDG, et Jason Broad, maire de Dundas Sud, ont tous deux salué le projet.