Plus de cent athlètes aux Jeux Olympiques spéciaux de l’ESCC

Le 16 octobre dernier a eu lieu la quatrième édition des Jeux Olympiques Spéciaux à l’École secondaire catholique de Casselman (ESCC). Cette rencontre sportive haute en émotion met en valeur plus de cent athlètes ainsi que des équipes unifiées provenant de cinq écoles secondaires du Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO).

Dans le cadre du programme Olympiques Spéciaux Ontario, cette journée d’athlétisme s’adresse aux élèves de la 7e à la 12e année qui bénéficient d’un programme en enfance en difficulté ciblé et/ou qui ont un diagnostic d’autisme ou de déficience intellectuelle. Les élèves compétitionnent contre les élèves de leur catégorie (groupe d’âge) et de capacité semblable, et des médailles sont attribuées aux gagnants et gagnantes. Précédés d’une cérémonie d’ouverture et d’une parade des athlètes, les Jeux Olympiques Spéciaux se voient davantage comme un programme sportif plutôt qu’un club social. Les athlètes se mettent en forme, améliorent leur équilibre, leur coordination et la maîtrise de leur corps, rehaussent leurs habiletés sportives et leurs aptitudes à la compétition et gagnent en assurance et en aptitudes sociales.

Special Olympics Inc., auquel est affilié Olympiques spéciaux Canada et Olympiques spéciaux Ontario, est présent dans 170 pays, compte plus de 4,2 millions d’athlètes spéciaux, 500 000 bénévoles autour du monde et plus de 338 000 entraîneurs qui participent à plus de 70 000 compétitions chaque année. L’organisme a pour objectif de promouvoir, tout au long de l’année, des compétitions et des programmes d’entraînement récréatifs et compétitifs dans une variété de sports à peu de frais, afin d’en favoriser l’accessibilité pour les enfants et les adultes vivant avec une déficience intellectuelle.

« Cette rencontre d’athlétisme est bien plus qu’une journée sportive pour ces élèves, c’est une occasion pour eux d’acquérir une solide confiance en soi. Merci à tous les membres du personnel qui s’impliquent dans cette journée. Votre empathie et altruisme contribuent grandement aux succès des compétitions, mais surtout à l’épanouissement de nos élèves sur le plan du bien-être et de l’inclusion. », de partager Mme Lyne Racine, directrice de l’éducation et secrétaire.

