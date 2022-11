Portes ouvertes de la Zone d’emploi le 30 novembre

Zone d’emploi invite tous les membres de la communauté à visiter lors de sa séance porte-ouverte le 30 novembre, de 14h à 17h, au 144, rue Pitt à Cornwall.

Venez rencontrer l’équipe, entendre parler des réussites de leurs clients et découvrir les programmes intéressants que Zone d’emploi peut offrir! Passez nous voir pour visiter l’agence et obtenez la chance de gagner une carte-cadeau ou pour prendre de légers rafraîchissements et des articles promotionnels.

Zone d’emploi sert la communauté depuis 1985. À titre de pourvoyeur de services d’emploi exhaustifs de la Ville de Cornwall et des comtés de Stormont et Dundas, Zone d’emploi offre des services bilingues à la communauté. Que vous soyez au chômage, cherchiez un emploi ou exploriez des choix de carrière; que vous soyez un travailleur jeune ou d’âge mûr, un nouvel immigrant ou un employeur souhaitant embaucher, Zone d’emploi peut vous aider! Notre succès à subvenir aux besoins de nos clients provient de notre expertise et de nos connaissances des groupes de clients que nous desservons.

Notre mission

Zone d’emploi est une organisation inclusive sans but lucratif qui prépare, guide et aide les personnes, en français et en anglais, à trouver de l’emploi par l’entremise du counseling d’emploi et de carrière, des ressources d’information, des possibilités d’emploi et de l’accès aux services communautaires et aux services d’extension.

Nous créons des partenariats communautaires collaboratifs dans le but de répondre aux besoins de nos clients tout en étant sensibles et respectueux des défis auxquels ils sont confrontés.

Nous sommes en mesure de répondre aux besoins des employeurs en leur fournissant des renseignements sur la main-d’œuvre locale, en affichant leurs offres d’emploi et en leur offrant du soutien en matière de planification des ressources humaines et de recrutement.

Ce service Emploi Ontario est financé en partie par le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario.