Prévention des maladies transmises par les tiques comme la maladie de Lyme et la maladie de Powassan en prenant des mesures de protection

Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) avertit les résidents que les populations de tiques à pattes noires qui peuvent propager la maladie de Lyme, la maladie de Powassan et d’autres maladies transmises aux humains par les tiques, augmentent dans certains secteurs des cinq comtés de l’Est. La région du BSEO est un secteur de risque connu, où les tiques à pattes noires (aussi appelées tiques du chevreuil) ont été identifiées et où les individus peuvent entrer en contact avec des tiques infectées.

Les tiques porteuses de la maladie de Lyme sont présentes dans la région depuis plusieurs années. La maladie de Powassan a également été récemment identifié chez une tique à pattes noires dans la région du BSEO. De plus, l’anaplasmose et la babésiose sont des maladies détectées en Ontario qui peuvent être transmises par les tiques à pattes noires. Bien que ces maladies soient moins courantes que la maladie de Lyme, elles peuvent également provoquer des maladies graves. La plupart des cas de maladie de Lyme, d’anaplasmose et de babésiose peuvent être traités avec succès par des médicaments, mais il n’existe actuellement aucun traitement contre le virus qui cause la maladie de Powassan.

« Parce que notre hiver a été doux, la saison des tiques a commencé plus tôt cette année et les tiques sont déjà très actives », explique le Dr Paul Roumeliotis, Médecin hygiéniste au BSEO. « Étant donné la hausse de cas de maladie de Lyme et d’autres maladies transmises par les tiques en Ontario, il est très important de prendre des précautions pour prévenir les piqûres de tiques. J’encourage tout le monde à aller à www.bseo.ca/tiques pour apprendre comment vous protéger et protéger les personnes dont vous prenez soin. Il ajoute que les résidents devraient contacter leur médecin ou leur pharmacien s’ils trouvent une tique attachée à leur peau depuis au moins 24 heures, ou s’ils développent des symptômes pseudo-grippaux ou une éruption cutanée inhabituelle dans les jours ou les semaines suivant une piqûre de tique.

Les tiques sont plus actives au printemps et en été, mais peuvent être trouvées à tout moment de l’année lorsque la température est au-dessus du point de congélation, généralement dans les forêts, les herbes hautes et les buissons des zones rurales et urbaines. Il existe des mesures que vous pouvez prendre pour décourager la présence de tiques autour de votre maison et pour éloigner les tiques de vous, de votre famille et de vos animaux de compagnie.

Pour plus d’information sur la façon de vous protéger et de protéger vos proches contre les maladies transmises par les tiques, ainsi que sur ce qu’il faut faire si vous avez été piqué par une tique, allez à www.bseo.ca/tiques.