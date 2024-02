Protégez votre famille en évitant les voies navigables

TORONTO, ON – Les températures chaudes observées jusqu’à maintenant cet hiver nous donnent envie de passer plus de temps à l’extérieur, et il est plus important que jamais que vous et vos proches demeuriez à l’écart des installations hydroélectriques d’OPG pendant la longue fin de semaine du jour de la Famille.

Déjà, au cours d’un hiver typique, la glace autour des installations hydroélectriques est souvent beaucoup plus mince qu’elle ne le semble en raison des conditions changeantes des débits et de l’eau. L’hiver exceptionnellement chaud que nous connaissons à ce jour signifie que de nombreuses voies navigables ne sont pas aussi gelées qu’elles le seraient habituellement à cette période de l’année. Dans de nombreuses régions de la province, il n’y a pas eu de période prolongée de températures inférieures à zéro pour permettre un gel suffisant, et même les zones qui semblent gelées ne sont pas nécessairement stables. Déjà cet hiver, certains premiers intervenants sont venus en aide à des gens et des animaux de compagnie qui se sont aventurés sur de la glace dangereuse dans plusieurs régions de la province.

Tenez-vous toujours à bonne distance des berges et des zones d’écoulement rapide des eaux.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la sécurité aquatique, veuillez consulter le site Web suivant : www.opg.com/watersafety.

Faits en bref

OPG exploite 66 centrales hydroélectriques et 240 barrages sur 24 rivières de l’Ontario.

Malgré nos avertissements constants, certaines personnes ne tiennent pas compte de nos panneaux et de nos barrières, mettant en danger leur vie et celle des premiers répondants.

Citations

« Si vous passez du temps à l’extérieur lors de la fin de semaine du jour de la Famille, assurez-vous que vous et votre famille demeuriez à l’écart des voies navigables », a déclaré Paul Seguin, premier vice-président d’OPG, Production d’énergie renouvelable. « Les panneaux d’avertissement et les barrières autour de nos installations sont là pour votre sécurité. »

« Faire preuve de prudence sur et autour des cours d’eau garantit non seulement votre sécurité, mais aussi celle de nos premiers intervenants », a déclaré Rob Grimwood, président de l’OAFC et chef adjoint des services d’incendie et d’urgence de Mississauga. « Bien que les premiers intervenants, y compris les pompiers, s’entraînent pour les sauvetages sur glace, il est difficile et dangereux de devoir aider une personne qui se retrouve dans l’eau froide. Faites preuve de bon sens dans ces domaines, afin que tout le monde puisse rentrer chez lui et passer du temps en famille. »