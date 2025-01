Rajustement des tarifs des péage

La Corporation du Pont international de la Voie maritime Limitée (CPIVM) a annoncé un ajustement prochain des tarifs de péage du Pont international de la Voie maritime, qui entrera en vigueur le 1er avril 2025. Ce changement est nécessaire pour assurer la sécurité et l’efficacité du fonctionnement du pont. L’augmentation des coûts d’exploitation a dépassé les revenus actuels, ce qui rend l’ajustement des tarifs de péage essentiel. À partir du 1er avril 2025, les péages augmenteront de 1,00 $ afin de maintenir les normes de sécurité essentielles et les niveaux de service fiables tout en se concentrant sur les besoins opérationnels immédiats.

Les tarifs actualisés figurent dans le tableau suivant :

ENTRÉE EN VIGUEUR 1er avril 2025

Tarif brut selon le poids total du véhicule Nombre d’essieux CAD USD < 4 080 kg 2 5,25 $ 3,75 $ 3 8,50 $ 6,00 $ 4 11,75 $ 8,50 $ > 4 080 kg (Tous les essieux doivent être abaissés) 2 13,50 $ 9,75 $ 3 17,25 $ 12,50 $ 4 21,00 $ 15,00 $ 5 24,75 $ 17,75 $ 6 28,50 $ 20,50 $ 7 32,25 $ 23,25 $ 8 36,00 $ 26,00 $ 9 39,75 $ 28,75 $ 10 43,50 $ 31,50 $ Véhicules récréatifs – 14,50 $ 10,50 $ Économisez 10 % avec la carte de transit de la voie maritime

L’augmentation des tarifs de péage est une étape importante pour garantir que le Pont international de la Voie maritime reste sûr et constitue une connexion fiable entre le Canada, Akwesasne et les États-Unis. Ce pont constitue un lien vital pour les communautés qu’il soutient, en donnant accès aux écoles et aux hôpitaux, et en permettant aux familles et aux amis de rester en contact. La CPIVM reconnaît l’importance du passage du pont des Trois Nations et s’engage à maintenir la sécurité et la fiabilité de cette infrastructure essentielle. Les recettes du péage servent à financer le libre passage imposé par la Couronne pour assurer le fonctionnement du pont. L’augmentation des tarifs de péage est nécessaire pour garantir que le pont reste sûr et fonctionnel pour tous ceux qui en dépendent.

Les tarifs de péage du Pont international de la Voie maritime continuent de faire l’objet d’évaluations semestrielles de leurs équivalents en monnaie américaine. Cette approche des ajustements des tarifs de péage est cohérente avec les autres ponts internationaux, où les péages sont régulièrement évalués et modifiés en fonction des conditions économiques et des fluctuations des taux de change.

La CPIVM reste transparente sur ses opérations et sur la nécessité de cette augmentation des péages. La compréhension et le soutien de la communauté sont inestimables, car nous nous efforçons de maintenir le niveau de sécurité et de service que les usagers attendent et méritent.

Pour plus d’informations sur la CPIVM et la Carte Transit de la Voie Maritime, veuillez consulter notre site Internet à l’adresse suivante : https://cpivm.ca/.