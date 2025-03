Salon des ainés le 7 mars

Le Centre Charles-Émile-Claude (CCEC) est fier d’annoncer la tenue du Salon des aîné.e.s 2025, qui se déroulera le vendredi, 7 mars, de 9 h 30 à 16 h, au 146B, avenue Chevrier, à Cornwall. Cet événement unique offrira aux personnes de 50 ans et plus l’occasion de découvrir une multitude de ressources, de services et d’opportunités pour une vie active, sécuritaire et épanouissante.

Un programme riche et diversifié

Le Salon des aîné.e.s 2025 s’articulera autour de trois volets majeurs :

Un volet socio-éducatif et culturel, proposant des ateliers, des présentations et une exposition artistique.

Un volet dédié aux exposants bilingues locaux, réunissant plus d’une trentaine d’entreprises et d’organismes communautaires de Cornwall.

Un vernissage mettant en valeur les talents des membres du CCEC, avec une exposition de vitraux, de sculptures sur bois, de photographies et de peintures à l’huile.

L’exposition artistique, présentant les créations des membres du Centre Charles-Émile-Claude, sera accessible toute la journée de 9 h 30 à 16 h. En soirée, un vernissage spécial aura lieu de 18 h à 21 h, offrant un moment convivial autour d’un vin et fromage pour célébrer les talents locaux et favoriser les échanges entre les visiteurs et les artistes.

Les visiteurs pourront échanger avec plus de trente d’exposants issus de divers secteurs : institutions financières, organismes communautaires, services gouvernementaux, médias locaux et entreprises de santé. Ce Salon représente une occasion unique de tisser des liens, de mieux comprendre les besoins des aîné.e.s et de bâtir une relation de confiance durable.

“Au Centre Charles-Émile-Claude, nous sommes convaincus que l’âge ne définit ni les limites du bien-être ni celles de l’épanouissement. C’est pourquoi nous nous engageons à informer, soutenir et accompagner les aîné.e.s, en leur offrant des ressources accessibles pour une vie active, équilibrée et enrichissante.” Madame Céline Baillargeon-Tardif, Directrice générale du CCEC

Un partenariat

Le Salon des aîné.e.s est organisé en partenariat avec l’Association des centres pour aînés de l’Ontario (OACAO) et le Ministère des Services aux aînés et de l’accessibilité (MSAA). Il s’inscrit dans la mission du Centre Charles-Émile-Claude, reconnu par le MSAA comme un centre de vie active pour les aîné.e.s, et vise à lutter contre l’isolement social, promouvoir la santé et améliorer la qualité de vie des personnes âgées.

Ne manquez pas ce rendez-vous essentiel pour une retraite dynamique et enrichissante !

Pour de plus amples informations, contacter Céline Baillargeon-Tardif au (613) 932-1035 ou par courriel : cbaillargeon@cceccornwall.com