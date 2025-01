Tim Mills nouveau DGA

La Ville de Cornwall annonce la nomination de Tim Mills au poste de Directeur Général de l’Administration (DGA). Il succède à Mathieu Fleury, qui a parti l’année dernière.

M. Mills assumera officiellement ses fonctions le 24 février 2025.

M. Mills n’est pas étranger à la région de Cornwall, ayant récemment occupé le poste de Directeur Général de l’Administration pour la Municipalité de South Dundas. Il a également exercé les fonctions de DGA pour le Canton de South Glengarry. Sa carrière antérieure dans le domaine de l’éducation comprend des postes de surintendant des écoles au sein du Upper Canada District School Board et de directeur exécutif du Upper Canada Leger Centre for Education and Training. Son expérience approfondie dans les services publics, l’éducation et le développement communautaire lui a permis d’acquérir les compétences et la vision nécessaires pour orienter les opérations de la Ville vers un avenir prometteur.

Au-delà de ses réalisations professionnelles, M. Mills a consacré une grande partie de sa vie au service communautaire. Il a été bénévole auprès de nombreuses organisations, notamment le Club Garçons et Filles, Centraide et le Cornwall Tourism Development Fund, témoignant de son engagement à améliorer la communauté et à soutenir des initiatives locales. Sa connexion profonde à la région s’étend également à sa vie personnelle. Résident fier de la région de Cornwall, M. Mills et son épouse Robyne ont quatre enfants adultes et trois petits-enfants.

M. Mills a été sélectionné à l’issue d’un processus rigoureux de recherche qui a attiré un bassin de candidats hautement qualifiés. Le Conseil est convaincu que son approche en matière de leadership, son esprit de collaboration et sa vision du progrès auront un impact durable pour Cornwall.

« Au nom de la Ville de Cornwall, je suis ravi d’accueillir Tim Mills en tant que Directeur Général de l’Administration, » a déclaré le maire Justin Towndale. « Les racines locales de M. Mills et sa riche expérience font de lui le candidat idéal pour ce poste de leadership essentiel. Je tiens également à remercier Tracey Bailey pour son leadership en tant que DGA intérimaire durant cette période. »

M. Mills a exprimé son enthousiasme pour ce nouveau rôle : « Je suis profondément honoré d’être nommé DGA de Cornwall, » a déclaré M. Mills. « Ayant des liens solides avec cette communauté, je suis passionné par la contribution à sa croissance et à son succès. J’ai hâte de travailler avec le Conseil, le personnel municipal et les résidents pour renforcer les atouts de Cornwall et continuer d’en faire une communauté dynamique et florissante pour tous. »