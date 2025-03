Un enfant jouant avec un briquet déclenche un incendie

Un enfant jouant avec un briquet a déclenché un incendie dans une maison de Cornwall qui n’avait pas d’avertisseurs de fumée ni de détecteur de monoxyde de carbone, selon le Service d’incendie de la ville.

Une enquête est toujours en cours pour déterminer si des accusations seront portées.

Le 24 février les pompiers sont intervenus lors de l’incendie de structure dans une maison unifamiliale de la Sixième Rue Ouest vers 8 h. Les pompiers des deux casernes sont arrivés quelques minutes après l’appel au 911.

Une famille se trouvait dans la maison au moment de l’incendie, mais tous les occupants ont pu sortir en toute sécurité. Quatre personnes ont été déplacées en raison de l’incendie. Elles sont actuellement prises en charge par la Croix‑Rouge.

L’intervention initiale comprenait 10 pompiers en service. Six autres pompiers ont été appelés sur les lieux pour prêter main-forte et assurer une couverture continue dans toute la ville. À leur arrivée, les pompiers ont été confrontés à une épaisse fumée et à des flammes provenant du deuxième étage de la résidence. Les pompiers ont travaillé rapidement pour maîtriser l’incendie, fouiller l’immeuble et prévenir des dommages supplémentaires aux propriétés environnantes.

” Cet incident est un rappel crucial de l’importance de la sécurité incendie à la maison, a déclaré le chef du Service d’incendie, Matthew Stephenson. Il n’est pas seulement recommandé d’avoir des avertisseurs de fumée et des détecteurs de monoxyde de carbone fonctionnels, c’est la loi. Ces appareils fournissent une alerte rapide essentielle et peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Les incendies peuvent se propager rapidement et, sans alarme, le risque de tragédie augmente considérablement. ”

Le Service d’incendie de Cornwall exhorte tous les résidents à se doter d’avertisseurs de fumée en état de marche à tous les étages de leur maison et à l’extérieur de toutes les zones de sommeil. De plus, les détecteurs de monoxyde de carbone sont obligatoires dans les maisons équipées d’appareils à combustion tels que les chaudières ou les sécheuses au gaz naturel, ou les garages attenants. Les parents et les tuteurs sont également encouragés à parler aux enfants de la sécurité incendie et à garder les allumettes et les briquets hors de portée.

Le Service incendie de Cornwall recommande aux familles les mesures suivantes en matière de sécurité incendie :

Ranger les briquets et les allumettes en lieu sûr : assurez-vous que ces articles sont rangés dans des armoires en hauteur et verrouillées où les enfants ne pourront pas y accéder.

Sensibiliser les enfants aux risques d’incendie : expliquez aux enfants les dangers d’un incendie et les mesures à prendre en cas d’urgence.

Installer des détecteurs de fumée et veiller à leur entretien : assurez-vous que des détecteurs de fumée sont installés à tous les étages de votre maison et vérifiez-en régulièrement le fonctionnement.

Créer et répéter un plan d’évacuation en cas d’incendie : élaborez un plan d’évacuation avec votre famille et répétez-le régulièrement pour vous assurer que tout le monde sait par où sortir en toute sécurité en cas d’incendie.

Pour en savoir plus sur la sécurité d’incendie, visitez https://www.cornwall.ca/fr/live-here/fire.aspx