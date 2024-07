Une collation de grades pour nos Patriotes!

Cornwall, le 21 juin 2024: L’École secondaire catholique La Citadelle a tenu sa remise des diplômes annuelle pour ses finissants et finissantes. Le théâtre Aultsville du Collège Saint-Lawrence a accueilli 96 finissants avec leur famille et des invités d’honneur. Siri Neville et Simon Gibeault ont représenté leurs pairs pour le discours d’adieu. Le comité officiel de sélection des bourses de La Citadelle a attribué 96 bourses pour une valeur totale de 45 200 $ grâce à la générosité de la communauté scolaire.

Trois prix d’excellence académique furent remis pendant la soirée. La médaille académique du Gouverneur général du Canada a été remise à Naomi Bouchard La médaille d’argent fut attribuée à Isabelle Éthier. La troisième plus haute distinction de la soirée, la médaille de bronze, fut décernée à Stephanie Matte. De plus, 37 élèves furent reconnus pour leur réussite scolaire en recevant un certificat du mérite scolaire de l’Ontario pour avoir obtenu au moins 480 points pour 6 cours. De plus, parmi les diplômés, 18 élèves ont reçu le sceau rouge de la Majeure Haute Spécialisation, soit en construction, en santé et bien-être ou en justice sociale et 87 élèves se sont vus décerner le Certificat de bilinguisme.

Le prix du Lieutenant gouverneur de l’Ontario pour l’action bénévole communautaire des étudiants fut remis à Ava Turcotte pour sa participation engagée dans sa communauté. Naomi Bouchard fut la récipiendaire du Trophée La Citadelle offert par le fond des anciens membres du personnel, remis pour la contribution à la vie française, à l’esprit d’école, à la participation active et à l’excellence. De plus, la bourse prestigieuse offerte par la Fondation George T. Kaneb fut remise à Nolan Giroux-Laplante . Le CSDCEO a aussi offert une généreuse bourse à Nicolas Chartrand pour reconnaître sa détermination, sa persévérance et son respect du milieu scolaire.

Le personnel de l’École secondaire catholique La Citadelle félicite tous ses diplômés et leur souhaite beaucoup de succès.

L’École secondaire catholique La Citadelle et son Pavillon intermédiaire comptent une population estudiantine de près de 650 élèves de la 7e à la 12e année. Le personnel dévoué de l’école compte près d’une centaine de personnes et assure une éducation hors pair aux élèves de la région de Cornwall depuis plus de 50 ans.