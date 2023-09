United Way Centraide SDG remet 314 790 $ à 8 organismes communautaires

Les fonds de 314 790 $ investis dans notre région aideront l’organisme Big Brothers Big Sisters of Cornwall and District, le Centre 105, Diversity Cornwall, la Kenyon Agricultural Society, le Maxville Manor, le Conseil des Mohawks d’Akwesasne, le Naomi’s Family Resource Centre et la St. Joseph’s Care Foundation à s’adapter, à se moderniser et à être mieux outillés pour améliorer l’efficacité, l’accessibilité et la pérennité de leurs services communautaires dans le contexte de la relance postpandémique et au-delà.

« Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de soumettre une demande. Nous aurions bien voulu que notre région dispose de plus de fonds pour répondre à la demande. Le Fonds de relance des services communautaires a suscité un tel engouement dans nos communautés que les demandes de projets reçues totalisent près d’un million de dollars. Nous tenons également à remercier notre comité de bénévoles pour le temps qu’il a consacré à l’examen et à la prise des décisions difficiles nécessaires à la sélection des huit projets financés », souligne Jan Vesna, coordonnatrice des investissements communautaires, United Way Centraide Stormont Dundas Glengarry.

United Way Centraide SDG est fière d’avoir travaillé avec des Centraide United Way partout au Canada dans le cadre du Fonds de relance des services communautaires du gouvernement du Canada. Ce fonds est une collaboration entre la Croix-Rouge canadienne, Fondations communautaires du Canada et Centraide United Way Canada et il vise à fournir du financement aux organismes communautaires, y compris les organismes sans but lucratif, les corps dirigeants autochtones et les organismes de bienfaisance enregistrés qui sont situés au Canada.

« Nous avons le plaisir de soutenir des organismes – certains avec lesquels nous travaillons depuis des années, d’autres plus récents – de toute la région qui se consacrent à la résolution de problèmes sociaux complexes. Les charges de fonctionnement comme le personnel, la technologie, l’infrastructure et la stratégie peuvent être difficiles à couvrir, tout particulièrement dans un contexte de crise du coût de la vie et d’augmentation du coût des activités. Ce fonds aidera tous ces organismes communautaires à effectuer les investissements nécessaires à l’exécution de leurs programmes et d’assurer leur pérennité en fonction des connaissances acquises de la pandémie », affirme Juliette Labossière, directrice générale, United Way Centraide Stormont Dundas Glengarry.

Pour en savoir plus sur les organismes communautaires et les projets financés, visitez : https://unitedwaysdg.com/what-we-do/fonds-de-relance-des-services-communautaires/