Le BSEO célèbre la Journée mondiale de la santé mentale 2023 en publiant le premier de six sommaires sur les résultats du sondage régional sur la santé mentale

En cette Journée mondiale de la santé mentale 2023, le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) est heureux de publier le premier d’une série de six sommaires sur la santé mentale dans la région qui découlent du sondage de 2022 sur l’état de la santé mentale de la population.

À l’automne 2022, le BSEO a eu recours à des entretiens au téléphone, par courrier électronique et en personne pour interroger les résidents sur l’état de leur santé mentale et leurs expériences à avoir accès et à recevoir des soins de santé mentale. En tout, 2185 personnes âgées de 18 ans et plus ont répondu au sondage.

Les résultats du sondage de 2022 présentent une image récente de l’état de la santé mentale dans notre communauté et des besoins et des défis qui y sont recensés. Le premier sommaire du sondage souligne l’état général de la santé mentale de notre communauté et met en évidence quelques considérations clés concernant les mesures que le BSEO et ses partenaires peuvent prendre.

Les résultats et les sommaires du sondage aideront le BSEO et ses partenaires communautaires à évaluer et à instaurer les stratégies, programmes et services de promotion de la santé mentale actuels et futurs.

« Impossible d’être en bonne santé sans sa santé mentale », dit le Dr Paul Roumeliotis, Médecin hygiéniste du BSEO. « Les sommaires du sondage sont une première étape pour veiller à ce que le personnel du BSEO, le grand public et nos partenaires aient facilement accès aux résultats et puissent les interpréter et les utiliser pour planifier les programmes et les stratégies les plus efficaces pour répondre aux besoins de notre communauté. »

Consultez régulièrement la page sur la santé mentale dans l’Est ontarien pour y lire le premier sommaire ainsi que les prochaines diffusions :

État de la santé mentale en général

Accès aux soutiens et services de santé mentale

Déterminants individuels, communautaires et sociaux

Stress, adaptation et résilience

Médias sociaux et santé mentale

Troubles de santé mentale

Pour recevoir des ensembles de données supplémentaires, vous pouvez courrieller info@eohu.ca.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la Journée mondiale de la santé mentale 2023. Pour de plus amples renseignements sur la santé mentale, les indicateurs de la santé et les programmes offerts par le BSEO, veuillez consulter notre site Web à www.BSEO.ca.