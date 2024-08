Outbreak over-L’éclosion est terminée

Hôpital Glengarry Memorial Hospital (HGMH) has announced that the COVID-19 outbreak, declared on July 25, is now over. The hospital had implemented strict infection control measures and worked closely with the Eastern Ontario Health Unit to contain the outbreak and prevent further spread. Visitation will resume, however, visitors and Essential Care Partners are asked to self-screen before visiting their loved ones.

Hôpital Glengarry Memorial Hospital (HGMH) annonce que l’éclosion de COVID-19, qui a été signalée le 25 juillet, est officiellement déclarée terminée. L’hôpital a mis en place des mesures de contrôle des infections et a travaillé en étroite collaboration avec le Bureau de santé de l’est de l’Ontario pour contenir l’éclosion et empêcher sa propagation. Les visites reprendront, cependant, les visiteurs sont demandés de s’auto-évaluer avant de rendre visite à leurs proches.