Rejoignez le MCA et le RRCA pour une célébration de la Journée mondiale des zones humides à l’aire de conservation du marais Cooper.

RRCA

Le programme environnemental du Conseil des Mohawks d’Akwesasne (CMA), l’Office de protection de la nature de la région de Raisin (OPNRR) et leurs partenaires invitent les communautés des deux côtés du Kaniatarowanenneh – le fleuve Saint-Laurent – à se joindre à eux pour célébrer la Journée mondiale des zones humides le samedi 3 février, de 10 h à 14 h, dans l’aire de conservation du marais Cooper de l’OPNRR, à Glengarry Sud.

“Nous sommes ravis de nous associer une fois de plus au MCA pour célébrer et faire connaître les avantages que procurent les marais, les fens, les tourbières et les marécages dans le monde entier et dans nos propres communautés”, déclare Vincent Pilon, spécialiste des communications du RRCA. “Le marais Cooper, qui fait partie de l’une des zones humides les plus importantes de l’Ontario, est un site digne d’accueillir cet événement.

Les visiteurs qui s’arrêteront au centre d’accueil du marais pendant l’événement public gratuit et familial pourront en apprendre davantage sur le marais Cooper et d’autres terres humides grâce à une variété d’expositions interactives et d’activités menées par des organisations environnementales locales, déguster gratuitement du chocolat chaud et des rafraîchissements près d’un feu de camp, s’aventurer dans des visites guidées en raquettes autour du marais et courir la chance de gagner plusieurs prix sur le thème des terres humides. L’événement mettra également en lumière les récentes améliorations apportées au marais dans le cadre du projet de biodiversité du marais Cooper.

“C’est une journée idéale pour que les communautés se rassemblent pour apprécier notre environnement commun et l’importance de la conservation des zones humides”, déclare Melanie Alguire, éducatrice environnementale du MCA.”Les zones humides nettoient notre eau en capturant les polluants, servent d’infrastructure verte pour atténuer les sécheresses et les inondations, et encouragent la biodiversité en fournissant un habitat crucial pour les plantes et les animaux sauvages, ainsi que des sanctuaires pour les espèces migratrices.”

Pour les peuples autochtones locaux, tels que les Mohawks d’Akwesasne, les zones humides ont aussi traditionnellement servi de sources de médicaments, de nourriture et de fournitures pour des activités telles que la fabrication de cordages, le tissage de nattes et même la construction de pièges à poissons à l’ancienne.

Partenaires fréquents d’initiatives de conservation telles que le Cooper Marsh Biodiversity Project, le MCA et la RRCA participent activement à la protection et à la restauration des zones humides locales depuis des décennies, au bénéfice de l’environnement, de la faune et de la flore et des habitants de la région.

Le projet de biodiversité du marais Cooper est un effort pluriannuel visant à protéger et à améliorer la riche biodiversité du marais par la plantation et l’amélioration de l’habitat, le contrôle des espèces envahissantes, la surveillance de la biodiversité et la sensibilisation. Ce projet a été entrepris avec le soutien financier du Fonds de solutions climatiques Nature Smart, un programme du ministère de l’Environnement et du Changement climatique du gouvernement du Canada, en partenariat avec Conservation Ontario. Le financement du projet a également été assuré par l’Ontario Power Generation.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site rrca.on.ca ou communiquez avec (613) 938-3611 ou info@rrca.on.ca.