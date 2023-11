La CNS offre des loisirs d’hiver dans plusieurs aires de conservation

À l’approche de l’hiver, la Conservation de la Nation Sud (CNS) a commencé à fermer ses aires de conservation saisonnières et à retirer les estacades de sécurité et les quais riverains le long des cours d’eau de la région.

La CNS entretient chaque année les aires de conservation saisonnières et les sites des partenaires municipaux avec accès aux rivières officiellement entre mai et octobre, et prolonge leur accès en avril et en novembre lorsque les conditions météorologiques et l’état de l’eau sont sans danger pour le public.

En prévision de la fermeture des parcs en novembre, les niveaux d’eau ont été ajustés sur la rivière de la Nation Sud au barrage de Chesterville pour préparer les opérations hivernales, et plusieurs barrages flottants de sécurité et de débris ont déjà été enlevés devant les structures de contrôle de l’eau. Les barrages restants et les quais publics seront retirés de tous les sites dans les semaines à venir.

Bien que la fermeture des parcs avec accès saisonnier à la rivière en novembre soit un signe que l’hiver arrive, la CNS rappelle aux résidents qu’elle entretient neuf parcs publics avec sentiers récréatifs tout au long de l’année, ce qui en fait la destination idéale pour les activités hivernales.

Les aires de conservation et les parcs et sentiers municipaux suivants offrent un réseau de 25 km de sentiers damés en hiver et des possibilités de loisirs pour les résidents pendant la saison enneigée :

« Nous sommes fiers d’offrir des loisirs d’hiver dans nos aires de conservation toute l’année », a déclaré John Mesman, directeur du service Propriétés, Terres protégées et Sensibilisation communautaire de la CNS, « les sentiers sont damés après chaque chute de neige importante, ce qui les rend accessibles tout au long de l’hiver pour la randonnée pédestre, les randonnées sur neige et le ski de fond. »

La CNS rappelle aux résidents de porter des chaussures adéquates et des vêtements chauds lorsqu’ils empruntent les sentiers cet hiver, et de faire preuve de prudence lorsque les sentiers sont glissants et mouillés.

Pour les visiteurs d’automne pendant la saison de chasse, la CNS rappelle que la chasse et le piégeage ne sont pas autorisés dans les aires de conservation de la CNS dotées de réseaux de sentiers pour la promenade, et indique aux chasseurs ayant un permis valide de la CNS qu’ils peuvent accéder aux plus de 8 500 acres de terres que l’Office rend disponibles pour la chasse. Les visiteurs du parc sont encouragés à porter des vêtements orange, à haute visibilité et réfléchissants pendant l’automne.

« Nous savons que ces sentiers sont appréciés et utilisés par de nombreux résidents du bassin versant et 200 000 visiteurs sont enregistrés sur nos sentiers chaque année », a expliqué M. Mesman. « Nous essayons de les garder ouverts aussi longtemps que Mère Nature nous le permet, ce qui conduit généralement à des fermetures saisonnières entre la mi-novembre et la fin novembre. »

La CNS aide à gérer plus de 20 000 acres de terres protégées dans l’Est de l’Ontario et de nombreuses aires de conservation lui ont été données dans le cadre du programme d’acquisition de terres de la CNS pour aider à maintenir des héritages naturels au nom des donateurs, et pour offrir aux gens un endroit où ils peuvent se promener et se retrouver dans la nature.

La CNS est un organisme environnemental communautaire sans but lucratif qui compte sur les dons et les revenus autogénérés pour protéger et améliorer l’environnement local sur son territoire de 4 480 km², au nom de ses 16 municipalités partenaires.

Pour obtenir la liste complète des aires de conservation gérées par la CNS, veuillez consulter le site Web suivant : www.nation.on.ca/recreation/about-recreation.