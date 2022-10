COMMUNITY EVENTS

To submit your event email: jmayer@seawaynews.media

CORNWALL NEWCOMERS CLUB welcomes women who have moved in the last 4 years to Cornwall and the SD&G Counties. Info: Louise 613-932-7557.

IS SOMEONE’S DRINKING BOTHERING YOU? You are not alone. There is help and hope. Call 613-937-4880 or visit www.al-anon.org

CORNWALL COMFORT QUILTS are handmade for and given to Cancer patients. If you or someone you know is in need of a quilt, contact: Nicole 613 935-5593, Janice 613 936-1951. Email: Mcintyren58@hotmail.com.

SPAGHETTI FUNDRAISER: will be held on the last Friday of the month October 28th at Knights of Columbus, 205 Amelia St. (downstairs) from 11:30am-1 pm and 4-6:30 pm.

IF YOU ARE LOOKING FOR BOOKS AND ITEMS of a religious nature, the “Catholic Information Centre” is at your service from Monday to Friday 10am-4pm at 146B, Chevrier Ave, room 124 (former Nativity School). (613) 933-5099

ST. LAWRENCE SENIORS AT ANAF – Bingo on Mondays & Thursday at 12 Noon. Doors open at 10am.

MULTIPLE MYELOMA SUPPORT: If you or someone you know has been diagnosed with Myeloma and would like to connect with others, join us on Facebook, and email at cornwallareasupport@myeloma.ca. We plan to hold virtual support meetings every second month.

WEDNESDAY LUNCHES: by the members of the Knights of Columbus “Seniors & Friends”, 205 Amelia St. (downstairs) Wednesdays from 11:30am-1pm.

KNIGHTS OF COLUMBUS, 205 Amelia St. (downstairs). Wings & Things every Thursday from 4:30 – 8 pm. Take-out available.

SEAWAY SENIOR CITIZENS CLUB, 506 Pitt St is now open for all activities. Full vaccination required. For a full list of activities or to register call: (613) 932-4969.

ROYAL CANADIAN LEGION Fish and Chips. Every Friday from 4:30-6:30. Take out or eat in. Order in advance 613-933-2362.

CORNWALL TOWNSHIP LIONS CLUB Bonville. Breakfast every Sunday 8-noon. Contact Roly for info: 613-932-9396.

SQUARE DANCE LESSONS. Every Friday nights (except holidays) from 7-9 pm at Knox-St. Paul’s United Church, 800 12th St. East. Teens 12-18 accompanied by an adult dance fore free. Info: Linda 613-360-5216 or 613-936-2563. SEAWAY WINDS

CONCERT BAND invites musicians who play an instrument at an intermediate level to join us. Rehearsals every Wednesday, 6:45pm to 8:45pm at The Salvation Army Community Church, 500 York Street. Info: Barb Hunter at 613-534-2111.

Bingo at the CCÉC ! Come play every Monday at 6:00pm. Doors open at 4:00pm. NO RESERVATION. Meet us at CCÉC 146b avenue Chevrier, Cornwall.

Bingo au CCÉC ! Venez jouer tous les lundis à 18h00. Portes ouvertes à 16h00. PAS DE RÉSERVATION. Rendez-vous au CCÉC 146b avenue Chevrier, K6H 1S1, Cornwall

LE CLUB DES AÎNÉ(E)S DE-STE-THÉRÈSE-DE-LISIEUX a repris ses activitiés, le mercredi 14 septembre, 2022 à 13 heures. Toutes les personnes de 55 ans et plus sont invitées à se joindre à nous pour jouer à des jeux de cartes variés ou aux dards (fléchettes). Pour plus de renseignements, communiquez avec Denise. Tél. 343-585-3361.

BEREAVED FAMILIES of ONTARIO – SOUTH EASTERN REGION – Need help with the loss of a loved one? Open Support and Share Adult group sessions held monthly every 3rd Thursday at the Starbrite center located at 343 Pitt St. Register at https://bfoser.ca/support-and-share/ or email bfo.enquiries@bfoser.ca or call 613-936-7470.

SEAWAY STRINGS is a group of fiddlers who meet every Wednesday afternoon from 1 – 3 pm at the Seaway Senior Citizens Club at 506 Pitt St. Newcomers are welcome to join us in playing Celtic, Old Time and various styles of fiddle tunes. Info: Rick 613 932 2872.

CORNWALL TOWNSHIP LIONS CLUB – Let’s Play Euchre on October 19 at 7 pm. Info: Roly 613-932-9396 or Helen 613-931-3076.

Monkland Country Market/Farmers Market October 8 from 9-3 – Rain or Shine – Held at the Monkland & District Community Center 17337 County Road 43, Monkland.

HIGHLAND QUILTER GUILD is holding a Quilt Show on Fri. Nov. 4 & Sat. Nov 5, 10-4pm at St. Andrew’s Presbyterian Church – 21 Main St., Maxville. Vendors, tea, quilt demonstrations & quilt talk. Admission is $5. For info call Cheryl 613-534-2342

THE ALZHEIMER SOCIETY Help for Hope Lottery gives you a chance to win $5,000! Draw date is November 19, 2022! Call (613) 932-4914 to buy your tickets today!

LION’S CLUB BONVILLE is holding a Classic Country Music & Dance Event on Oct. 8th from 7-11 pm. Octoberfest sausages, French fries, veggies, salad and desserts. Supper served at 6 pm. Catered by the Lion’s Club. Info or tickets: Marland 613-9336-3625.

ROYAL CANADIAN LEGION LADIES AUXILIARY Annual Fall Tea Luncheon on Wed., Oct 26th from 11am – 1 pm. Soup, sandwiches, bake & book table, basket draws.

ST PETER’S CATHOLIC WOMEN’S LEAGUE ROSARY RALLY taking place at St Peter’s grotto on Oct. 15th at 12 noon…bring your rosary and a chair as we pray to our lady to help us make a difference in the world.

HALLOWEEN TRUNK OR TREAT on Mon. Oct 31 starting at 4:30 pm at Lamoureux Park. Free family friendly walk-through event sponsored by the Optimist Club of Cornwall.

MEMBERS OF THE CORNWALL LEGION BRANCH 297 SENIORS OVER 60 CLUB – The next monthly activity for the month of October is “Fun Day” with the visit from the Brockville Legion. Signed in members ONLY report by 11 am for the greeting of our guests on Thurs., Oct. 20 for lunch and registered games.

CORNWALL LEGION BRANCH 297 SENIORS OVER 60 CLUB Bid Euchre will be held in the Glen Lounge. The dates for October are as follows: Thurs., 6, 13 and 27 in the main hall. Starting time 1 pm

CMHA CHAMPLAIN EAST 4th annual Dinner Fundraiser for Mental Health. All Day event Wed Oct 5th from 11am-9pm. Drop in and dine by donation. Choose 1 of 3 meals. All proceeds to support CMHA. Info: 613-551-9253 (Angele D’Alessio).

INGLESIDE LONG SAULT LOST VILLAGES LION’S CLUB is having their annual pumpkin hunt on Oct. 30 from 11am to 3pm at 2 Milles Roches Rd, Long Sault at the South Stormont community Hall. We will be serving lunch.

NDP RIDING ASSOCIATION FOR STORMONT DUNDAS AND GLENGARRY will hold its annual general meeting on Wed., Oct. 5 at 7 pm in the McEwen Room of the Benson Centre, Cornwall. Info: Elaine 613 330 3117.

FALL MOOD WALKS. Join Seaway Valley Community Health Centre and CMHA as they partner to offer 4 themed Mood Walks in October 11, 18, 25 at 8:30am Lamoureux Park. Meet at the stairs. Register: 1-888-936-0306 ext 229 (English Program)

Marche d’automne- Morale en marche. Regoignez- nous pour 4 marches thematiques le 7, 14, 21 et 28 octobre. Profiter de strategie de bien etre pour la sante mentale. Contactez 613-937-3132 poste 234 (French Program)

ALL CANDIDATES MEETING, for South Glengarry Township Municipal and School Trustee positions on Oct. 14 at 7 pm (doors open 6:30 pm) at Char-Lan Recreation Centre, 19740 John St, Williamstown. Organized by the Lancaster Optimist Club and the Martintown and District Goodtimers.

ENCORE EDUCATION CENTRE daytime sessions for adults 50+. No exams or grades. New courses and workshops starting weekly through October and November. Info: www.encorecornwall.com or call 613-937-1525.

TRINITY FALL MARKET at Trinity Church Hall on Sat. Nov 5th from 10am-2pm. Come to buy or rent a table. Crafts, jewellery, Christmas décor, books, plants and so much more. Bake table with coffee or tea. Info: Keith 613-933-3991 ext 25.

ROAST BEEF DINNER – Sat Oct 15th at 7 pm at North Stormont Place in Avonmore, Dinner followed by Speaker: Fahd Alhattab- speaking on Community Development Social Innovation and Leadership. Hosted by Roxborough Agricultural Society and

Stormont County 4-H. Tickets available on-line at www.avonmorefair.ca or 613-363-1458.

CORNWALL WESLEYAN CHURCH invites you to our Sunday Morning Worship Service at 10:00 a.m. October 9th Special Guest Speaker John Lounsberry , October 16th Rev. Krista Shaver . Nursery available, Kids Konnect ( ages 4 to 12 years ) Bible Study in person or via Zoom 6:30 p.m. Thursdays. Info 613-936-9166 (780 Sydney St.) or cornwallwesleyan@gmail.com or visit www.cornwallwesleyanchurch.on.ca

CORNWALL NEWCOMERS CLUB accueille les femmes qui ont déménagé au cours des 4 dernières années en Cornouailles et dans les comtés de SD&G. Renseignements : Louise 613-932-7557.

L’ALCOOLISME DE QUELQU’UN VOUS DÉRANGE ? Vous n’êtes pas seul. Il existe de l’aide et de l’espoir. Appelez le 613-937-4880 ou visitez le site www.al-anon.org.

Les courtepointes CORNWALL COMFORT sont faites à la main pour les patients atteints de cancer et leur sont offertes. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez a besoin d’une courtepointe, contactez : Nicole 613 935-5593, Janice 613 936-1951. Courriel : Mcintyren58@hotmail.com.

SPAGHETTI FUNDRAISER : aura lieu le dernier vendredi du mois, le 28 octobre, aux Chevaliers de Colomb, 205, rue Amelia (au rez-de-chaussée), de 11 h 30 à 13 h et de 16 h à 18 h 30.

SI VOUS CHERCHEZ DES LIVRES ET DES OBJETS de nature religieuse, le “Centre d’information catholique” est à votre service du lundi au vendredi de 10h à 16h au 146B, avenue Chevrier, salle 124 (ancienne école Nativity). (613) 933-5099

SOUTIEN AU MYÉLOME MULTIPLE : Si vous ou quelqu’un que vous connaissez a été diagnostiqué avec un myélome et que vous souhaitez entrer en contact avec d’autres personnes, rejoignez-nous sur Facebook, et envoyez-nous un courriel à cornwallareasupport@myeloma.ca. Nous prévoyons d’organiser des réunions de soutien virtuel tous les deux mois.

LAWRENCE SENIORS AT ANAF – Bingo les lundis et jeudis à 12h00. Ouverture des portes à 10h.

DÉJEUNERS DU MERCREDI : par les membres des Chevaliers de Colomb ” Seniors & Friends “, 205 rue Amelia (en bas) les mercredis de 11h30 à 13h.

LES CHEVALIERS DE COLOMBUS, 205 rue Amelia (en bas). Wings & Things tous les jeudis de 16h30 à 20h. Plats à emporter disponibles.

SEAWAY SENIOR CITIZENS CLUB, 506 Pitt St est maintenant ouvert pour toutes les activités. Vaccination complète requise. Pour une liste complète des activités ou pour vous inscrire, appelez le (613) 932-4969.

Poisson-frites de la LEGION ROYALE CANADIENNE. Tous les vendredis de 16 h 30 à 18 h 30. À emporter ou à consommer sur place. Commandez à l’avance au 613-933-2362.

CORNWALL TOWNSHIP LIONS CLUB Bonville. Petit déjeuner tous les dimanches de 8 à 12 heures. Contactez Roly pour plus d’informations : 613-932-9396.

SEAWAY WINDS CONCERT BAND invite les musiciens qui jouent d’un instrument à un niveau intermédiaire à se joindre à nous. Répétitions tous les mercredis, de 18 h 45 à 20 h 45, à l’église communautaire de l’Armée du Salut, 500, rue York. Renseignements : Barb Hunter au 613-534-2111.

BEREAVED FAMILIES of ONTARIO – SOUTH EASTERN REGION – Besoin d’aide pour la perte d’un être cher ? Des séances de groupe ouvertes de soutien et de partage pour adultes ont lieu tous les troisièmes jeudis au centre Starbrite situé au 343, rue Pitt. Inscrivez-vous à https://bfoser.ca/support-and-share/ ou envoyez un courriel à bfo.enquiries@bfoser.ca ou appelez le 613-936-7470.

COURS DE DANSE CARRÉE. Tous les vendredis soirs (sauf les jours fériés) de 19 h à 21 h à l’église unie Knox-St. Paul’s, 800, 12e rue Est. Les adolescents de 12 à 18 ans accompagnés d’un adulte dansent gratuitement. Renseignements : Linda 613-360-5216 ou 613-936-2563.

SEAWAY STRINGS est un groupe de violoneux qui se réunit tous les mercredis après-midi de 13 h à 15 h au Seaway Senior Citizens Club, au 506, rue Pitt. Les nouveaux venus sont invités à se joindre à nous pour jouer des airs celtiques, Old Time et divers styles de violon. Renseignements : Rick 613 932 2872.

CORNWALL TOWNSHIP LIONS CLUB – Jouons à l’euchre le 19 octobre à 19 h. Info : Roly 613-932-9396 ou Helen 613-931-3076.

Marché campagnard/marché des fermiers de Monkland Le 8 octobre de 9 h à 15 h – beau temps, mauvais temps – au centre communautaire de Monkland & District, 17337, route de comté 43, Monkland.

La HIGHLAND QUILTER GUILD organise une exposition de courtepointes les vendredi 4 et samedi 5 novembre. 4 et 5 novembre, de 10 à 16 heures, à l’église presbytérienne St. Andrew’s – 21, rue Main, Maxville. Vendeurs, thé, démonstrations de courtepointe et discussion sur la courtepointe. L’entrée est de 5 $. Pour plus de renseignements, appelez Cheryl au 613-534-2342.

La loterie Help for Hope de THE ALZHEIMER SOCIETY vous donne la chance de gagner 5 000 $ ! Le tirage aura lieu le 19 novembre 2022 ! Appelez le (613) 932-4914 pour acheter vos billets dès aujourd’hui !

Le LION’S CLUB BONVILLE organise un événement de musique et de danse country classique le 8 octobre, de 19 h à 23 h. Les participants auront droit à des saucisses Octoberfest, à du pain français et à des boissons alcoolisées. Saucisses Octoberfest, frites, légumes, salade et desserts. Le souper sera servi à 18 heures. Service de traiteur assuré par le Lion’s Club. Renseignements ou billets : Marland 613-9336-3625.

L’AUXILIAIRE DES DAMES DE LA LÉGION ROYALE CANADIENNE Déjeuner d’automne annuel le mercredi 26 octobre de 11 h à 13 h. Soupe, sandwichs, pâtisseries, etc. Soupe, sandwichs, table de livres et de pâtisseries, tirage de paniers.

CHARIOT OU TRAITEMENT D’HALLOWEEN le lun. 31 octobre à partir de 16h30 au parc Lamoureux. Événement gratuit et familial parrainé par le Club Optimiste de Cornwall.

MEMBRES DU CLUB DES AÎNÉS DE PLUS DE 60 ANS DE LA SECTION 297 DE LA LÉGION DE CORNWALL – La prochaine activité mensuelle du mois d’octobre est la “Journée de plaisir” avec la visite de la Légion de Brockville. Les membres inscrits DOIVENT se présenter avant 11 h pour accueillir nos invités le jeudi 20 octobre pour le déjeuner et les jeux inscrits.

CORNWALL LEGION BRANCH 297 SENIORS OVER 60 CLUB Bid Euchre aura lieu dans le Glen Lounge. Les dates pour octobre sont les suivantes : Les jeudis 6, 13 et 27 dans le hall principal. Heure de début 13h00

CMHA CHAMPLAIN EAST 4ème dîner annuel de collecte de fonds pour la santé mentale. Evénement toute la journée du mercredi 5 octobre de 11h00 à 21h00. Passez et dînez en faisant un don. Choisissez 1 des 3 repas. Tous les profits seront versés à l’ACSM. Renseignements : 613-551-9253 (Angele D’Alessio).

PROMENADES D’AUTOMNE SUR L’HUMEUR. Joignez-vous au Seaway Valley Community Health Centre et à l’ACSM qui s’associent pour offrir 4 marches de l’humeur thématiques les 11, 18 et 25 octobre à 8 h 30 au parc Lamoureux. Rendez-vous aux escaliers. Inscrivez-vous : 1-888-936-0306 poste 229 (programme anglais)

Marche d’automne– Morale en marche. Regoignez- nous pour 4 marches thematiques le 7, 14, 21 et 28 octobre. Profiter de strategie de bien etre pour la sante mentale. Contactez 613-937-3132 poste 234 (French Program)

RENCONTRE DE TOUS LES CANDIDATS, pour les postes de conseillers municipaux et scolaires du canton de Glengarry Sud, le 14 octobre à 19 h (ouverture des portes à 18 h 30) au centre récréatif Char-Lan, 19740 rue John, Williamstown. Organisé par le Lancaster Optimist Club et le Martintown and District Goodtimers.

RALLYE DU ROSAIRE DE LA LIGUE CATHOLIQUE DES FEMMES DE ST PETER qui aura lieu à la grotte de St Peter le 15 octobre à midi… Apportez votre chapelet et une chaise pour prier notre dame de nous aider à faire une différence dans le monde.

MARCHÉ D’AUTOMNE DE TRINITÉ à la salle paroissiale de Trinity le samedi 5 novembre de 10h à 14h. Venez acheter ou louer une table. Artisanat, bijoux, décorations de Noël, livres, plantes et bien plus encore. Table de cuisson avec café ou thé. Renseignements : Keith 613-933-3991 poste 25.

ENCORE EDUCATION CENTRE Séances de jour pour les adultes de 50 ans et plus. Pas d’examens ni de notes. De nouveaux cours et ateliers commencent chaque semaine en octobre et novembre. Renseignements : www.encorecornwall.com ou téléphonez au 613-937-1525.

DINER DE BOEUF RÔTI – Samedi 15 octobre à 19 h à North Stormont Place à Avonmore, dîner suivi d’un conférencier : Fahd Alhattab- parlant du développement communautaire, de l’innovation sociale et du leadership. Organisé par la Roxborough Agricultural Society et le Stormont County 4-H. Billets disponibles en ligne à www.avonmorefair.ca ou au 613-363-1458.

Le INGLESIDE LONG SAULT LOST VILLAGES LION’S CLUB organise sa chasse annuelle aux citrouilles le 30 octobre de 11 h à 15 h au 2, chemin Milles Roches, Long Sault, à la salle communautaire de South Stormont. Nous servirons le déjeuner.

La NDP RIDING ASSOCIATION FOR STORMONT DUNDAS AND GLENGARRY tiendra son assemblée générale annuelle le mercredi 5 octobre à 19 h dans la salle McEwen du Centre Benson, à Cornwall. Renseignements : Elaine 613 330 3117.