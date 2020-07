Pêche gratuite dans la rivière Nation Sud jusqu’au 19 juillet

ONTARIO – L’Ontario a prolongé la pêche gratuite en famille jusqu’au 19 juillet, et la Conservation de la Nation Sud (CNS) encourage les familles de l’Est de l’Ontario à aller pêcher le long de la rivière Nation Sud.

La rivière Nation Sud, d’une longueur de 175 kilomètres, prend source au nord de Brockville et se jette dans la rivière des Outaouais, près de Plantagenet.

Grâce à diverses initiatives de surveillance, la CNS a déterminé qu’il y a au moins 72 espèces de poissons dans la rivière, dont l’achigan à petite bouche, le brochet, la marigane, le doré jaune, le maskinongé, le poisson-chat et la carpe.

Les aires de conservation et les sites partenaires municipaux suivants sont ouverts et offrent un accès récréatif à la rivière Nation Sud pour la pêche ou la navigation

de plaisance :

• Aire de conservation High Falls (Casselman)

• Aire de conservation de St. Albert (St. Albert)

• Aire de mise à l’eau du parc de Crysler (Crysler)

• Aire de mise à l’eau d’Embrun (Embrun)

• Quais et rampe de mise à l’eau de Chesterville (Chesterville)

• Rampe de mise à l’eau du Moulin de Spencerville (Spencerville)

• Aire de conservation du pont Cass (Winchester)

• Aire de conservation Jessup’s Falls (Plantagenet)

• Aire de conservation du parc Oak Valley Pioneer (Winchester Springs)

La CNS rappelle aux gens d’être prudents sur l’eau et de suivre les meilleures pratiques : veiller à ce que tout le monde porte un gilet de sauvetage; manipuler les poissons avec précaution et les remettre à l’eau le plus rapidement possible; et respecter les limites de capture fixées par les permis de conservation. Il est également recommandé d’informer ses amis et sa famille de l’endroit où vous pêcherez et de la date prévue de votre retour.

En vertu de la Loi fédérale sur les pêches, il est dangereux et illégal de pêcher à moins de 23 mètres d’un barrage : veuillez ne pas pêcher près des barrages ou utiliser des structures de contrôle de l’eau pour accéder aux rivières. Les poissons se rassemblent dans ces zones pour accéder aux échelles de poissons et franchir les barrages. La pêche empêche de nombreuses espèces de poissons de frayer, ce qui pose des risques importants pour les populations de poissons. Veuillez utiliser des lieux de pêche sûrs

et appropriés.

La CNS est également fière de donner aux nouveaux et jeunes pêcheurs, y compris aux familles, la possibilité d’aller pêcher gratuitement grâce à son programme Tackle Share, dans le cadre duquel des cannes à pêche et du matériel de pêche en nombre limité sont disponibles gratuitement au bureau de l’Office de protection de la nature à Finch. Les personnes intéressées par l’emprunt de fournitures peuvent contacter la CNS : 1-877-984-2948 ou info@nation.on.ca.

Découvrez les possibilités infinies de pêche à la ligne dans la rivière Nation Sud grâce à notre carte interactive de pêche et à notre guide de pêche récréative, disponibles sur www.nation.on.ca/recreation/fishing.