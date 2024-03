Deux nouveaux élèves conseillers sont élus pour l’année scolaire 2024-2025!

Cette année, cinq élèves de la 11e année ont posé leur candidature. Ces derniers disposaient de huit minutes pour se présenter, répondre aux questions et convaincre les 27 déléguées et délégués des écoles secondaires de leur attribuer leur vote. Les élèves conseillers ont pour tâche de représenter la voix des jeunes du CSDCEO à la table politique du Conseil.

Jacob Pilon est un élève passionné de la politique de la 11e année à l’École secondaire catholique La Citadelle. Il siège sur divers comités, dont le Comité climat scolaire positif et le Comité enviro-écolo. Jacob fait aussi partie de l’équipe d’animation culturelle/pastorale de son école et siège au Gouvernement des élèves à titre de ministre de la Culture ainsi qu’au Sénat des élèves du CSDCEO en tant que sénateur sénior. Jacob est également impliqué au sein de sa communauté de Cornwall, notamment à la table politique du Seaway Valley Theatre Company à titre de Représentant de la jeunesse. De plus, il travaille au Conseil de développement social de Cornwall et de la région à titre de gestionnaire de programme.

Penélope Beaupré est une élève de 11e année à l’École secondaire Catholique de Casselman. Dès son entrée à l’intermédiaire, elle siège au Gouvernement des Élèves et s’implique à différents niveaux : comité de l’annuaire, animation à la radio et à la télé scolaire, membre de l’équipe de ski alpin, pianiste dans l’harmonie de l’école et siège au Sénat des élèves du CSDCEO depuis 2 ans. Également impliquée dans sa communauté, elle a coprésidé l’édition 2023 du Relais pour la vie qui a permis d’amasser 90 000 $, enseigne la danse et est sauveteuse. Au printemps, Penélope se rendra au Costa Rica pour un voyage humanitaire.

« J’aimerais féliciter tous les élèves qui ont participé à l’élection des nouveaux élèves conseillers et élèves conseillères. Cela prend beaucoup de courage et de détermination. J’ai bien hâte d’accueillir Jacob et Penélope à la table du Conseil. Je les félicite pour leur leadership et leur engagement envers les élèves des écoles catholiques de langue française du CSDCEO. La voix des élèves est une composante importante de notre table politique. Je leur souhaite une expérience de leadership mémorable au sein de notre équipe et une excellente année scolaire! », de dire Jean Lemay, président du CSDCEO.

Avec plus de 10 700 élèves répartis dans 25 écoles élémentaires et 7 écoles secondaires, le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) est le plus grand réseau d’écoles de langue française dans les cinq comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell. Plusieurs centres de la petite enfance (garderies) sont disponibles dans nos écoles et nous offrons un Programme d’éducation aux adultes. En plus d’avoir le plus haut taux de diplomation de la région (93,8 %), le CSDCEO offre des programmes pour la réussite de tous les élèves, un enseignement basé sur les valeurs catholiques, un français de qualité et un certificat de bilinguisme. Le CSDCEO est le plus grand réseau d’écoles de langue française dans les cinq comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell et aussi le plus grand employeur sur ce territoire. Le CSDCEO, c’est une tradition d’excellence !